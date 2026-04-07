Ostrom alatt Budapest: már a betonon is támadnak a 8 lábú vámíprok
Riadó! A kullancsszezon ismét beindult, és bárhol, bárkit levadászhatnak az álnok vérszívók, hogy aztán belőlünk lakmározzanak. Az Etele Pláza környéke a helyiek szerint hemzseg tőlük. Dr. Mangó Gabriella elárulta a biztos tippeket, hogyan védjük magunkat ellenük.
Épphogy beköszöntött a tavasz, a kullancsok ismét támadásba lendültek. A télire magukat hibernált fajok feléledtek, a kullancsok első hulláma már aktívan keresi áldozatait. Budapesten Kelenföldön borzolják a kedélyeket. A betonrengeteg nem rettenti el őket, már az Etele Pláza környékén is felütötték a fejüket. Mutatjuk, mit tehetsz ellenük!
Kullancsok az Etele Plázánál, mi van?!
A kullancsszezon 2026-ban is elkezdődött. Március elején jelentek meg az első vérszívók. Az egyre több kullancs miatt már a túrázókat is figyelmeztetik, hogy legyenek nagyon óvatosak, a Kaposvár környéki Zselicben már mozgolódnak, de sajnos a meleg időjárás miatt már egy ideje Budapestet is ostrom alá vették. A Tizenegy Állatvédő Egyesület a közösségi oldalán fújt riadót: egy anyuka és 5 ebtartó jelezte nekik, hogy ugyanazon a napon lettek kullancsosak a gyerekek és a kutyák is.
A többi között:
- az Etele út,
- az Újbudai Teleki Blanka Általános iskola,
- a Hadak útja
- és az Etele Pláza
környékén tűntek fel a vérszívók.
„Aki nem védekezik még, az SOS szerezzen be valamit, mert ennek a fele sem tréfa, nem szokott ilyen korán ennyi panasz érkezni a környéken” – hangsúlyozta posztjában az egyesület.
A kullancsok közül 30 faj él hazánkban, és óriási lendülettel támadnak, amit Noémi szerencsére nem, ám kutyája sajnos a saját bőrén tapasztalt meg. A fiatal nő márciustól kezdve különösen óvatos. A sétáltatásnál ezért kerüli a Bikás parkot és környékét így a szezon kezdetén. A frissen feléledt kullancsok ugyanis akkor szomjaznak leginkább a vérre. Március közepe óta ezért inkább az Etele útra voksolt a séták során. Egyik nap békésen sétál, nem is sejtve, hogy mi vár az ebére.
Az Etele úton sétáltam hazafelé a kutyámmal. Nem mentem fás részre, csak az Etele Plázánál voltunk egy rövid ideig. Épp csak beugrottam vásárolni néhány dolgot a közeli dohányboltba, addig kikötöttem egy bokorhoz a kutyámat. Amikor hazaérek vele, mindig átnézem a szőrét alaposan. Egyszerre két kullancs is volt benne! Nagyon vigyázzon mindenki, mert ezek bárhol lehetnek…
– tanácsolta Noémi.
Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen?
A kullancsok sokféle betegséget terjeszthetnek: az embereknél Lyme-kórt, vírusos agyhártyagyulladást okozhatnak és újonnan a krími-kongói vérzéses láz is felütötte a fejét. Bár a macskák szervezete szívósabb ezen a téren, a csípés miatt vérszegények lehetnek, a kutyák pedig szívférgességet kaphatnak. A vérszívók inváziója tehát korántsem játék. A biztonság az első, ezért dr. Mangó Gabriella elárulta, hogyan védjük magunkat és háziállatainkat ellenük.
Megelőzésként gyógyszeres kezelést javaslok a kutyáknál, így a kullancscsípés ártalmatlan lesz. Az emberek vegyék fel a kullancs elleni védőoltást, ami a vírusos fertőzések ellen, így például az agyhártyagyulladás ellen fog védeni
– részletezte az ország háziorvosa, kiemelve: a Lyme-kór ellen az oltás nem véd.
Hangsúlyozta: jobb félni, mint megijedni, ezért egy-egy túra, kutyasétáltatás előtt mindig kenjük és fújjuk be magunkat kullancsriasztókkal.
Szeretnek a ruha alá bebújni. Figyeljünk erre! Amikor hazaérünk, még mielőtt az otthonunkba lépünk, rázzuk ki a ruháinkat, nehogy bevigyük a lakásba. A kijárós kisállatainkkal is tegyük meg mindig ugyanezt.
– ajánlotta a doktornő.
Ha valakit mégis kullancscsípés ér, figyelje a seb környékét. „Ha egy héten belül a csípés környéke pirosodni kezd, elváltozik, akkor Lyme-kór gyanú is lehet, ezért forduljunk orvoshoz!” – zárta szavait dr. Mangó Gabriella.
Hazánkban már megjelentek a repülő kullancsok is. Erről a Ripost videóját itt nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre