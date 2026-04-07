Ostrom alatt Budapest: már a betonon is támadnak a 8 lábú vámíprok

Épphogy beköszöntött a tavasz, a kullancsok ismét támadásba lendültek. A télire magukat hibernált fajok feléledtek, a kullancsok első hulláma már aktívan keresi áldozatait. Budapesten Kelenföldön borzolják a kedélyeket. A betonrengeteg nem rettenti el őket, már az Etele Pláza környékén is felütötték a fejüket. Mutatjuk, mit tehetsz ellenük!

Kullancsok az Etele Plázánál, mi van?!

A kullancsszezon 2026-ban is elkezdődött. Március elején jelentek meg az első vérszívók. Az egyre több kullancs miatt már a túrázókat is figyelmeztetik, hogy legyenek nagyon óvatosak, a Kaposvár környéki Zselicben már mozgolódnak, de sajnos a meleg időjárás miatt már egy ideje Budapestet is ostrom alá vették. A Tizenegy Állatvédő Egyesület a közösségi oldalán fújt riadót: egy anyuka és 5 ebtartó jelezte nekik, hogy ugyanazon a napon lettek kullancsosak a gyerekek és a kutyák is.

A többi között:

az Etele út,

az Újbudai Teleki Blanka Általános iskola,

a Hadak útja

és az Etele Pláza

környékén tűntek fel a vérszívók.

„Aki nem védekezik még, az SOS szerezzen be valamit, mert ennek a fele sem tréfa, nem szokott ilyen korán ennyi panasz érkezni a környéken” – hangsúlyozta posztjában az egyesület.

A kullancsok közül 30 faj él hazánkban, és óriási lendülettel támadnak, amit Noémi szerencsére nem, ám kutyája sajnos a saját bőrén tapasztalt meg. A fiatal nő márciustól kezdve különösen óvatos. A sétáltatásnál ezért kerüli a Bikás parkot és környékét így a szezon kezdetén. A frissen feléledt kullancsok ugyanis akkor szomjaznak leginkább a vérre. Március közepe óta ezért inkább az Etele útra voksolt a séták során. Egyik nap békésen sétál, nem is sejtve, hogy mi vár az ebére.

Az Etele úton sétáltam hazafelé a kutyámmal. Nem mentem fás részre, csak az Etele Plázánál voltunk egy rövid ideig. Épp csak beugrottam vásárolni néhány dolgot a közeli dohányboltba, addig kikötöttem egy bokorhoz a kutyámat. Amikor hazaérek vele, mindig átnézem a szőrét alaposan. Egyszerre két kullancs is volt benne! Nagyon vigyázzon mindenki, mert ezek bárhol lehetnek…

– tanácsolta Noémi.