Rosszul indult a nap: rohantak a mentők, balesetet szenvedett, felborult egy autós

Fának csapódott, majd a tetejére borulva állt meg egy személykocsi a Cserszegtomajt és Keszthelyt összekötő úton péntekre virradóra. A járműben ketten ültek.

(Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A keszthelyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentő is érkezett – írta a katasztrófavédelem pénteken, hajnali fél egykor.