Mi történhetett? Kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia

Rúzsa Magdi gyakran enged bepillantást a magánéletébe a közösségi oldalán. Előszeretettel büszkélkedik el a gyermekeivel is, akik még 2022 februárjában látták meg a napvilágot. Az énekesnő sokszor mutat aranyos fotókat is a hármas ikreiről.

Kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia Fotó: Mate Krisztian

Kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia

Most azonban egy aggasztó posztot tett közzé Rúzsa Magdi az Instagram-oldalán. Ebből kiderül, hogy az énekesnő egyik kisfia kórházba került. Rúzsa Magdi részleteket nem árult el arról, hogy pontosan mi történt a kisfiával, ugyanakkor a bejegyzéséből kiderült, hogy jelenleg a budapesti Szent László Kórházban ápolják.

Megint tele a lelkem hálával és szeretettel. A magyar egészségügyi dolgozók mind világbajnokok! Én mindig ezt látom. Elképesztően profik és csupa lélek emberek minden körülmények között! Köszönöm a Szent László kórház csapatának, hogy a kisfiam jó kezek és hatalmas szívek között lehet. Külön köszönet dr. Csillag Bélának és dr. Balázs Károlynak. Legutóbb a Szent Lászlóban bohócdoktorkodni jártam egy kislánynál, aki azóta tünetmentes. Ma hozzánk kopogtak be a bohócdoktorok. Bevallom meghatódtam. Mindent nagyon köszönök és, ahogy eddig is, rám a továbbiakban is számíthattok, ha tehetek értetek valamit

- olvasható az énekesnő Instagram-oldalán közzétett posztjában.