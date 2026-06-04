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Mi történhetett? Kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia

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Aggasztó hírrel jelentkezett az énekesnő. Rúzsa Magdi a kórházból jelentkezett be.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 19:15
betegség kórház Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi gyakran enged bepillantást a magánéletébe a közösségi oldalán. Előszeretettel büszkélkedik el a gyermekeivel is, akik még 2022 februárjában látták meg a napvilágot. Az énekesnő sokszor mutat aranyos fotókat is a hármas ikreiről.

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Kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia Fotó: Mate Krisztian

Kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia

Most azonban egy aggasztó posztot tett közzé Rúzsa Magdi az Instagram-oldalán. Ebből kiderül, hogy az énekesnő egyik kisfia kórházba került. Rúzsa Magdi részleteket nem árult el arról, hogy pontosan mi történt a kisfiával, ugyanakkor a bejegyzéséből kiderült, hogy jelenleg a budapesti Szent László Kórházban ápolják.

Megint tele a lelkem hálával és szeretettel. A magyar egészségügyi dolgozók mind világbajnokok! Én mindig ezt látom. Elképesztően profik és csupa lélek emberek minden körülmények között! Köszönöm a Szent László kórház csapatának, hogy a kisfiam jó kezek és hatalmas szívek között lehet. Külön köszönet dr. Csillag Bélának és dr. Balázs Károlynak. Legutóbb a Szent Lászlóban bohócdoktorkodni jártam egy kislánynál, aki azóta tünetmentes. Ma hozzánk kopogtak be a bohócdoktorok. Bevallom meghatódtam. Mindent nagyon köszönök és, ahogy eddig is, rám a továbbiakban is számíthattok, ha tehetek értetek valamit

- olvasható az énekesnő Instagram-oldalán közzétett posztjában.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu