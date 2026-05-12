Tudod, mi a közös Rúzsa Magdiban, Kiara Lordban és a Másnaposok sztárjában? Mutatjuk!
Az Ápolók Nemzetközi Világnapja alkalmából összegyűjtöttük az egészségügyben is dolgozó hírességeket. Rúzsa Magdi és Kiara Lord is kórházban kezdte a pályafutását.
Kedden, május 12-én ünnepeljük az Ápolók Nemzetközi Világnapját. A modern ápolás alapítója, Florence Nightingale (1820–1910) születésnapja 1974. óta hivatalos nemzetközi ünnep, amikor is a világ többek között a „lámpás hölgy”-ként nevezett ápoló munkássága előtt tiszteleg, aki a krími háborúban drasztikusan csökkentette a halálozási arányt. S hogy mi köze mindehhez a sztárokhoz? Nos, többek is ápolóként, de legalábbis az egészségügyben dolgoztak a sztárság előtt. Rúzsa Magdiról sokan tudják, hogy szülésznő volt, de mi a helyzet a többiekkel?
Rúzsa Magdi szülésznő volt
Rúzsa Magdi hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb énekesnője. Ugyan már gyerekként is kiemelkedő volt a tehetsége, de azért nem alapozott csupán arra, hogy majd egyszer az éneklésből fog megélni. Bár végül így lett, tinédzserként még az egészségügyben helyezkedett el, szülésznőként végzett. Korábban arról beszélt, több száz gyermek világra jötténél volt jelen a Vajdaságban, sőt 19 éves korában karácsonykor teljesen egyedül vezetett le egy szülést.
Az azóta háromgyermekes édesanya kellemes nosztalgiával emlékszik vissza ezekre az időszakokra: gyerekek iránti szeretete valószínűleg már itt beleivódott, ami anyukaként csak fokozódott.
Kiara Lord ágytálazott
Kiara Lord neve sokaknak ismerős – ha máshonnan nem, hát A Nagy Ő legutóbbi évadából, amikor is majdnem ő nyerte el a szerelmet kereső Stohl András kegyeit. Valljuk be, sokan azért felnőttfilmes tevékenykedéseiről is tudnak, legalább hallomásból. De az talán nem olyan nyílt titok, hogy mivel kereste azelőtt a kenyerét…
Egy általános ápolói végzettségem van, eredetileg szülésznőnek tanultam az egyetemen
– vallotta meg korábban a Ripost-nak, elárulva, a tanulmányait félbehagyta, amikor elindult a felnőttfilmes karrierje. Ám mikor egy komoly párkapcsolat idején évekre hátat fordított a szakmának, újra visszaült az iskolapadba: kétéves felnőttképzés keretében elvégezte az ápolói szakot.
„Ezer órányi kórházi gyakorlaton voltam túl, Budapest szinte összes kórházában megfordultam, minden osztályon. (…) Rengeteget ágytálaztam, pelenkáztam, etettem, ágyaztam. Ez elképesztően nehéz munka. Le a kalappal azok előtt, akik ezt hivatásként csinálják. Én a szexre születtem, az ápolók pedig erre. Olyan mélységes alázattal szolgálnak, ami bennem nincs meg, túl nárcisztikus vagyok ehhez” – vallotta meg Kiara Lord.
Színésznőből ápolónő lett Franciska
A Barátok közt egykori sztárja, Németh Franciska esetében fordítva volt: a színészkedés után döntött úgy, hogy szakmát vált, és ápolóként teljesedik ki. A Covid-járvány alatt karanténkórházban dolgozott önkéntesként, egyébként pedig egy gyereksebészeti osztályon is ápolóként tevékenykedett. 2020-ban pedig a sorozatsztár az Egészségügyi Világszervezet kampányának magyar nagykövete lett. Annak idején húszas évei elején szerepelt a Barátok közt-ben, 2005-ig alakította Varga Petrát, Szentmihályi Gyuri feleségét.
Ken Jeong praktizált is
A Másnaposok című vígjáték-sorozat őrült karakterét, Chow-t alakító Ken Jeong mondhatni kettős életet él. Bár stand up-komikusként a mindennapjai része a humor, van egy igen komoly szakmája is. 1995-ben orvosdoktori végzettséget szerzett, egy ideig praktizált is belgyógyászként. Az egyetem ideje alatt azonban beszippantotta a színészkedés világa és végül a kamerák és közönség előtt találta meg a helyét.
