Tudod, mi a közös Rúzsa Magdiban, Kiara Lordban és a Másnaposok sztárjában? Mutatjuk!

Kedden, május 12-én ünnepeljük az Ápolók Nemzetközi Világnapját. A modern ápolás alapítója, Florence Nightingale (1820–1910) születésnapja 1974. óta hivatalos nemzetközi ünnep, amikor is a világ többek között a „lámpás hölgy”-ként nevezett ápoló munkássága előtt tiszteleg, aki a krími háborúban drasztikusan csökkentette a halálozási arányt. S hogy mi köze mindehhez a sztárokhoz? Nos, többek is ápolóként, de legalábbis az egészségügyben dolgoztak a sztárság előtt. Rúzsa Magdiról sokan tudják, hogy szülésznő volt, de mi a helyzet a többiekkel?

Rúzsa Magdi szülésznőnek tanult, mielőtt énekesnőként befutott

Rúzsa Magdi hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb énekesnője. Ugyan már gyerekként is kiemelkedő volt a tehetsége, de azért nem alapozott csupán arra, hogy majd egyszer az éneklésből fog megélni. Bár végül így lett, tinédzserként még az egészségügyben helyezkedett el, szülésznőként végzett. Korábban arról beszélt, több száz gyermek világra jötténél volt jelen a Vajdaságban, sőt 19 éves korában karácsonykor teljesen egyedül vezetett le egy szülést.

Az azóta háromgyermekes édesanya kellemes nosztalgiával emlékszik vissza ezekre az időszakokra: gyerekek iránti szeretete valószínűleg már itt beleivódott, ami anyukaként csak fokozódott.

Kiara Lord ágytálazott

Kiara Lord neve sokaknak ismerős – ha máshonnan nem, hát A Nagy Ő legutóbbi évadából, amikor is majdnem ő nyerte el a szerelmet kereső Stohl András kegyeit. Valljuk be, sokan azért felnőttfilmes tevékenykedéseiről is tudnak, legalább hallomásból. De az talán nem olyan nyílt titok, hogy mivel kereste azelőtt a kenyerét…

Egy általános ápolói végzettségem van, eredetileg szülésznőnek tanultam az egyetemen

– vallotta meg korábban a Ripost-nak, elárulva, a tanulmányait félbehagyta, amikor elindult a felnőttfilmes karrierje. Ám mikor egy komoly párkapcsolat idején évekre hátat fordított a szakmának, újra visszaült az iskolapadba: kétéves felnőttképzés keretében elvégezte az ápolói szakot.

„Ezer órányi kórházi gyakorlaton voltam túl, Budapest szinte összes kórházában megfordultam, minden osztályon. (…) Rengeteget ágytálaztam, pelenkáztam, etettem, ágyaztam. Ez elképesztően nehéz munka. Le a kalappal azok előtt, akik ezt hivatásként csinálják. Én a szexre születtem, az ápolók pedig erre. Olyan mélységes alázattal szolgálnak, ami bennem nincs meg, túl nárcisztikus vagyok ehhez” – vallotta meg Kiara Lord.