„A csoki elfogyott, pisztácia nem is volt” – Így fagyiztak régen, alig volt választék
Ha nyár, akkor fagyizás! Volt idő, mikor a csilingelő fagyiskocsit kellett kergetni, hogy 5 forintért legfeljebb 5 fagylalt íz közül válasszunk, míg ma egymás hegyén-hátán állnak a különböző fagyizók a világ összes ízével, sokszor nagyon magas áron. Képeken bemutatjuk az igazi retró fagyizás élményét!
A városban sétálva, vagy a Balatonnál heverészve mindenki valamilyen hűsítő finomságra vágyik, és ilyenkor nincs is jobb érzés annál, mint egy tölcsér édes fagylaltot elnyalni a nyári melegben. De a fagyizás sokkal több, mint édes élvezet: valódi közösségi élmény. A barátokkal kimozdulni otthonról és a fagylaltárusnál kikérni az összes ízt, hogy megbeszéljük melyik a legfinomabb, ez jelenti az igazi fagylalt élményt, miközben fülig csokisan nevetünk. Retró emlékeket idézünk meg a galériánkkal, ami megmutatja hogyan fagyiztak régen a nagyszüleink.
A fagylalt régen a kiváltságosok édessége volt, majd filléres élvezet lett
Itthon a 18. században terjedt el a fagylalt, mint desszert, bár sokáig csak a tehetősebbek élvezhették a hűsítő finomságot. Az 1900-as évek elején azonban olyan népszerű lett a fagylalt, hogy a szakácskönyvekben már receptekben is megjelentek. Az ehető, ostyából készült tölcsér szintén ekkortájt lett ismert, innentől kezdve pedig már az utcákon is elkezdték árulni a fagyit. Eleinte nagyon meg kellett dolgozni néhány gombócért, hisz az első fagyigépeket még kézzel kellett hajtani, és ízekben sem lehetett nagyon variálni: a vanília volt az alap, mellette gyümölcsös ízeket készítettek még, amiket még fillérekért adtak.
A nagy áttörést a hatvanas években megjelenő csavaros fagyi jelentette, amikor már automata gépekből lehetett kapni a krémes fagylaltot, akkor még csak vaníliás ízben. A rendszerváltást megelőző időkben hihetetlen olcsón, mindössze 2-3 forintért juthattak hozzá a desszerthez, így bárki megfizethette.
Ahogy teltek az évek, úgy egyre jobban teret nyertek a speciális ízek, ma pedig versenyeket is rendeznek, hogy megtalálják az év legkülönlegesebb ízét. Mindig megvoltak az év fagylalt trendjei, vannak már sós fagylaltok, hungarikumnak számító ételekből is készült már lágy fagyi, de a gyerekek kedvencei a fantázia ízek, mint a Hupikék Törpikék vagy a Labubu íz. Bár már tényleg mindenből lehet fagylaltot készíteni, sokan inkább a klasszikusokhoz nyúlunk vissza, mint a csoki, vanília, eper, puncs vagy a citrom.
Te emlékszel a régi fagylaltok ízére és a közös élményekre? A fagylaltozás öröme az egyszerűségben rejlett, és pont ezt mutatják a Fortepan képek is, amelyeket a képre kattintva végignézhetsz!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre