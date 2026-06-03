„A csoki elfogyott, pisztácia nem is volt” – Így fagyiztak régen, alig volt választék

A városban sétálva, vagy a Balatonnál heverészve mindenki valamilyen hűsítő finomságra vágyik, és ilyenkor nincs is jobb érzés annál, mint egy tölcsér édes fagylaltot elnyalni a nyári melegben. De a fagyizás sokkal több, mint édes élvezet: valódi közösségi élmény. A barátokkal kimozdulni otthonról és a fagylaltárusnál kikérni az összes ízt, hogy megbeszéljük melyik a legfinomabb, ez jelenti az igazi fagylalt élményt, miközben fülig csokisan nevetünk. Retró emlékeket idézünk meg a galériánkkal, ami megmutatja hogyan fagyiztak régen a nagyszüleink.

A fagylaltos kocsik látványa és emlékezetes hangja mindenkiben örök emlék marad (Fotó: Fortepan / Jurányi Attila)

A fagylalt régen a kiváltságosok édessége volt, majd filléres élvezet lett

Itthon a 18. században terjedt el a fagylalt, mint desszert, bár sokáig csak a tehetősebbek élvezhették a hűsítő finomságot. Az 1900-as évek elején azonban olyan népszerű lett a fagylalt, hogy a szakácskönyvekben már receptekben is megjelentek. Az ehető, ostyából készült tölcsér szintén ekkortájt lett ismert, innentől kezdve pedig már az utcákon is elkezdték árulni a fagyit. Eleinte nagyon meg kellett dolgozni néhány gombócért, hisz az első fagyigépeket még kézzel kellett hajtani, és ízekben sem lehetett nagyon variálni: a vanília volt az alap, mellette gyümölcsös ízeket készítettek még, amiket még fillérekért adtak.

A nagy áttörést a hatvanas években megjelenő csavaros fagyi jelentette, amikor már automata gépekből lehetett kapni a krémes fagylaltot, akkor még csak vaníliás ízben. A rendszerváltást megelőző időkben hihetetlen olcsón, mindössze 2-3 forintért juthattak hozzá a desszerthez, így bárki megfizethette.

Ahogy teltek az évek, úgy egyre jobban teret nyertek a speciális ízek, ma pedig versenyeket is rendeznek, hogy megtalálják az év legkülönlegesebb ízét. Mindig megvoltak az év fagylalt trendjei, vannak már sós fagylaltok, hungarikumnak számító ételekből is készült már lágy fagyi, de a gyerekek kedvencei a fantázia ízek, mint a Hupikék Törpikék vagy a Labubu íz. Bár már tényleg mindenből lehet fagylaltot készíteni, sokan inkább a klasszikusokhoz nyúlunk vissza, mint a csoki, vanília, eper, puncs vagy a citrom.