Sokba kerül a fagyizás? Így hűsölj kedvező áron!

1 Gombócban vagy súlyban?

A fagylaltot általában gombócban mérik, de sok helyen ma már súly alapján, leggyakrabban dkg-ban számítják, és ez alapján kell fizetnünk. Egy gombóc jellemzően 5-6 dkg-nak felel meg, így eszerint érdemes kalkulálnunk az árat. Utóbbival jobban járhatunk, hiszen így pontosan annyit fizetünk majd, amennyit kapunk, míg a gombócos mérésnél összességében kisebb adagot vásárolhatunk meg az árhoz képest.

2 Se többet, se kevesebbet

A dkg-os méréssel akkor is jobban járhatunk, ha a gyerekeknek kisebb mennyiséget, például féladagot vagy háromnegyedes porciót kérünk. Ilyenkor az árképzés is rugalmasabb, és valóban azt érezhetjük igazságosabb a díjszabás. Ebből a gyakorlatból jól látszik, miért éri meg igazán dkg-os fagyit választani, ha jó ár-érték arányt szeretnénk kapni.

3 Sokat nyom a mérlegen

A különböző ízek más összetevőkből és textúrából állnak, emiatt a különféle fagylalttípusok súlya között is lehet minimális különbség. A krémekkel, szószokkal, csokoládé- vagy gyümölcsdarabokkal összedolgozott jeges édességek többet nyomhatnak súlyban, mint egy egyszerű vanília vagy puncs, ezért érdemes mérlegelni, mit választunk.

4 Menjünk távolabb a központtól

Ha kedvezőbb áron szeretnénk fagyizni, célszerű lehet elkerülni a frekventált, belvárosi, népszerű vízparti és egyéb turistaövezeti fagylaltozókat. Ezeken a helyeken ugyanis akár kétszeres áron is kínálhatják a hűvös finomságot az egységek. Azért is jobb kisebb és kevésbé felkapott helyi fagyizókat, cukrászdákat keresni, mert ezek sokszor sokkal autentikusabbak, és még izgalmas ízekkel, és gasztroújdonságokkal is találkozhatunk.

5 Fontos, hogy mibe kérjük

Aki nem szereti a sima tölcsért – ami általában bele van kalkulálva a fagyi árába –, nézze meg, hogy helyette mivel jár jobban. Az elviteles papírpoharak vagy tálkák általában felárasak, akár 100-200 forinttal is növelhetik a végszámlát, akárcsak az édes, vagy más ízesített, szórt szélű tölcsér. Ha nem kedveljük a ropogós finomságot, és plusz összeget sem szeretnénk fizetni, válasszunk helyben fogyasztásra alkalmas üvegkelyhet.

6 Csapjunk le az akciókra

Érdemes lehet kedvenc fagyizóinkat figyelni: ezt megtehetjük helyben, ahol táblákkal és kiírásokkal jelezhetik az aktuális akciókat, de ha van, a hely közösségi médiás felületét is tanácsos követni. Van, ahol bizonyos gombócmennyiség után ajándékba kapjuk a következőt, de például sokszor a saját születésnapjukon is kínálnak kedvezményeket az üzletek. Ezen kívül szezon- vagy boltnyitási akciókat is ki lehet használni.