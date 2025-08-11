Legféltettebb titkukat árulták el a pesti séfek: így készül az ország legjobb túrógombóca – Videó

A Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz nemrég összeállította a legjobb túrógombócot kínáló helyek TOP10-es listáját. Lapunk felkereste a fővárosi élmezőnyt. A Stand25 és az IDA Bistro konyháján jártunk, és megkóstoltuk, mitől is olyan különleges náluk ez az ikonikus magyar desszert. A látogatásaink során kiderítettük, miben rejlik a sikerük, és valóban olyan különleges-e a túrógombócuk, mint amilyennek mondják.

A Stand25 Bisztró egyik emlematikus ételének számít a túrógombóc (Fotó: Metropol)

IDA Bisztró

A bisztró a nevét Ybl Miklós feleségéről, Lafite Franciska Idáról kapta. Azonban a Várkert Bazár aljában megbúvó IDA Bisztró nemcsak a történelmi hangulata miatt különleges. A ház zászlóshajója a túrógombóc – és ezt nem csak a vendégek, de maga az étterem is így vallja. A konyha titkairól Rácz Csaba, az étterem séfje mesélt lapunknak.

Minden reggel frissen készítjük a túrógombócokat, házi túróból, amit vaníliás cukorral és valódi vaníliával ízesítünk. A masszát 4-5 órán át pihentetjük a főzés előtt, ettől lesz igazán puha és lágy

– árulta el Rácz Csaba, a túrógombóc elkészítésének a titkát.

A beszélgetésünk után a séf elkészítette nekünk is ezt a különlegességet. Elmondhatom, hogy az elvárásainknak megfelelően, a kóstolás során először a látvány fogott meg minket, majd az állag.

Ez a túrógombóc egyfajta zászlóshajója az étteremnek (Fotó: Metropol)

A személyes tapasztalatom szerint a túrógombóc sokkal jobb volt, mint gondoltam volna. Emlékszem, hogy még fel is kiáltottam, hogy:

Szabályszerűen szétolvadt a számban

– mondtam a kóstolás során. „Összességében nekem nagyon tetszett, mivel nem az a klasszikus, feszes túrógombóc volt, hanem egy sokkal könnyedebb, omlósabb változat.”

Kolléganőm, Regina pedig egy barackos változatot kóstolt, amit így értékelt:

Nagyon finom volt. A morzsa ropogós, belül a sárgabarackos lekvár pedig nagyon nosztalgikus. A lekvár kicsit édes, kicsit kesernyés volt, de tökéletes volt a kettő között az egyensúly.

A gombóc mellé egy különleges, díjnyertes fagylalt is került a tányérra, amely kellemesen ellensúlyozta az édességet – és ahogy a séf elárulta, ez is tudatos döntés volt a részéről.

Rengeteg csak a túrógombócért térnek vissza hozzánk

– mondta lapunknak Rácz Csaba.