Legféltettebb titkukat árulták el a pesti séfek: így készül az ország legjobb túrógombóca – Videó

Generációk kedvence, ami újra és újra meglep. Két toplistás budapesti helyen is megkóstoltuk a túrógombócot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 11:00
TOP10 lelőhely túrógombóc Budapest

A Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz nemrég összeállította a legjobb túrógombócot kínáló helyek TOP10-es listáját. Lapunk felkereste a fővárosi élmezőnyt. A Stand25 és az IDA Bistro konyháján jártunk, és megkóstoltuk, mitől is olyan különleges náluk ez az ikonikus magyar desszert. A látogatásaink során kiderítettük, miben rejlik a sikerük, és valóban olyan különleges-e a túrógombócuk, mint amilyennek mondják. 

túrógombóc
A Stand25 Bisztró egyik emlematikus ételének számít a túrógombóc (Fotó: Metropol)

IDA Bisztró 

A bisztró a nevét Ybl Miklós feleségéről, Lafite Franciska Idáról kapta. Azonban a Várkert Bazár aljában megbúvó IDA Bisztró nemcsak a történelmi hangulata miatt különleges. A ház zászlóshajója a túrógombóc – és ezt nem csak a vendégek, de maga az étterem is így vallja. A konyha titkairól Rácz Csaba, az étterem séfje mesélt lapunknak. 

Minden reggel frissen készítjük a túrógombócokat, házi túróból, amit vaníliás cukorral és valódi vaníliával ízesítünk. A masszát 4-5 órán át pihentetjük a főzés előtt, ettől lesz igazán puha és lágy

– árulta el Rácz Csaba, a túrógombóc elkészítésének a titkát. 

A beszélgetésünk után a séf elkészítette nekünk is ezt a különlegességet. Elmondhatom, hogy az elvárásainknak megfelelően, a kóstolás során először a látvány fogott meg minket, majd az állag. 

Ez a túrógombóc egyfajta zászlóshajója az étteremnek (Fotó: Metropol)

A személyes tapasztalatom szerint a túrógombóc sokkal jobb volt, mint gondoltam volna. Emlékszem, hogy még fel is kiáltottam, hogy: 

Szabályszerűen szétolvadt a számban

 – mondtam a kóstolás során. „Összességében nekem nagyon tetszett, mivel nem az a klasszikus, feszes túrógombóc volt, hanem egy sokkal könnyedebb, omlósabb változat.”

Kolléganőm, Regina pedig egy barackos változatot kóstolt, amit így értékelt: 

Nagyon finom volt. A morzsa ropogós, belül a sárgabarackos lekvár pedig nagyon nosztalgikus. A lekvár kicsit édes, kicsit kesernyés volt, de tökéletes volt a kettő között az egyensúly.

A gombóc mellé egy különleges, díjnyertes fagylalt is került a tányérra, amely kellemesen ellensúlyozta az édességet – és ahogy a séf elárulta, ez is tudatos döntés volt a részéről. 

Rengeteg csak a túrógombócért térnek vissza hozzánk

 – mondta lapunknak Rácz Csaba. 

A túrógombóc mellett egy kellemes kiegészítőként hat a fagylalt (Fotó: Metropol)

Stand25 Bisztró

A másik helyszínünk, a Stand25 Bisztró, mely idén új lendületet kapott: immár Pető András és Volenter István irányítja a konyhát. A túrógombóc itt is központi szerepet kap, de teljesen más stílusban jelenik meg, mint az IDA Bisztróban. A desszert elkészítését végigkövethettük, és Volenter István séf részletesen el is magyarázta, miben más az ő változatuk. 

Galló-féle túróból dolgozunk, ami Jersey tehén tejéből készül – ez adja az alapot. Ehhez jön citrusfélék frissessége, és a vajban pirított, roppanós morzsa, amire külön figyelmet fordítunk. A tojássárgáján kívül felvert tojásfehérjével is lazítjuk a masszát

 – számolt be túrógombóc elkészítéséről a séf. Végül természetesen a kóstolás itt sem maradhatott el, s nem is okozott csalódást. 

Volenter István bevezetett minket a túrógombóc készítés kulisszái mögé (Fotó: Metropol)

A tapasztalataim szerint ez is puha és omlós volt, mint az IDA Bisztróban. De ahogy a képeken is látni, a különbség megfigyelhető, tehát a Stand25-ben más volt a gombócok karaktere. Ez azonban nem vont le semmit az élvezeti értékéből, sőt! 

Hasonlóan finom túrógombócot kaptunk, mint az IDA Bisztróban. Az ízek a citrus miatt üdébbnek hatottak. A lekvár pedig külön említést érdemel: selymes, házias, és nem túl édes

– foglalnám össze a benyomásaimat.

A visszajelzések egyértelműen pozitívak – szerintem ezért is kerültünk be a legjobbak közé

 – mondta lapunknak Volenter István.

Minek köszönhetik a túrógombócok a sikert?

„Nyilván most közhelynek fog hangozni, de a jó minőségű alapanyagok számítanak a legjobban” – jegyezték meg egyhangúan a séfek.

@metropol.napilap

Túrógombóc-teszt: ezekben a magyar éttermekben a legfinomabb a túrógombóc Van egy étel, ami kortól függően élénken él az emlékezetünkben. Ez pedig nem más, mint a túrógombóc. #metropol #túrógombóc #budapest #kóstolás

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

