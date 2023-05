Ezek a finomságok is eltűnnek a híres budapesti cukrászdák bezárásával

A Metropol korábban beszámolt róla, hogy a napokban zárt be Budapest egyik híres cukrászdája, mely 1973 óta szolgálta ki a budapestieket különféle különleges süteményekkel, fagylaltokkal és kávéval. Nem ez az egyetlen hely, ami az utóbbi időben zárt be.

A Fischer Cukrászda bejárata a Hollán Ernő utcában – Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A Fischer Cukrászda 50 év működés után május 14-én vasárnap végleg bezárt. Május 15-én hétfőn már csak egy a bejáratra ragasztott üzenet várta a vendégeket, melyben megköszönték az addigiakat és sajnálattal közölték, hogy végleg bezártak.

Kedves Vendégeink! Üzletünk bezárt! Köszönjük szépen Mindenkinek, aki az elmúlt több mint 50 évben nálunk vásárolt és szeretett minket! Fischer család

Az Újlipótvárosban található híres cukrászda olyan retró süteményeket is árult, melyek nagyon kevés helyen fellelhetőek manapság. Ilyen például az Indiáner vagy a Tátra-csúcs is.

Ennyit a Hauer-krémesről

Az egészség megőrzése és az egészséges táplálkozás nagyon fontos, de ez talán túlzás – gondolhatták sokan azok közül, akik rendszeresen látogatták a budapesti Hauer Cukrászdát, melynek helyén szeptembertől konditerem nyílik. A Hauer Cukrászdát 1890-ben alapították, és 1899 óta üzemelt ezen a néven a tulajdonos, Hauer Rezső után.

Az eredetileg egyetlen helyiségből álló kis üzlet gyors fejlődésnek indult. A magyar cukrászipar akkoriban élte virágkorát, aminek gyönyörű ékköve lett a Rákóczi úton lévő Hauer Cukrászda. Klasszikus hely lévén a klasszikus finomságok voltak a legnépszerűbbek. Termékei közül a Hauer-krémes volt a legsikeresebb, impozáns épületét pedig sikerült megőrizni egészen a rendszerváltásig. A cukrászda több tulajdonosváltást is megélt, mire 2022-ben végül a gazdasági helyzetre hivatkozva végleg bezárt, sok budapesti bánatára.

A Hauer Cukrászdát 1890-ben alapították – Fotó: Balaton József / MTI

A Desszert Neked is lehúzza a rolót

A régi retró értékeket képviselő cukrászdák mellett a mai modern ötletekkel előállók sincsenek könnyű helyzetben. A Desszert Neked a kortárs magyar cukrászat egyik bázisa volt. 2011. óta sokat tettek azért, hogy a hagyományos magyar cukrászremekek a kor elvárásainak megfelelő formában és alapanyagokból születhessenek újjá.

Fotó: Facebook

A magyar desszertek mellett a francia cukrászat kedvencei is az arculat része volt. Annak ellenére, hogy az utóbbi időben több szempontból is megújult, hamarosan be kell zárjon. Az újítások a jelek szerint nem hozták meg a várt eredményt. A pesti és budai Desszert Neked jelenlegi formájában egyelőre búcsúzik.

40 év munkája ért véget az Öcsi Étkezdében

A cukrászdák mellett az éttermek, az étkezdék és a kifőzdék is nehéz helyzetben voltak az utóbbi időben. Így volt ezzel az Öcsi Étkezde is, mely a VIII. kerületben élők számára volt a legismertebb. A Bérkocsis utcai kifőzdét 1980 óta üzemeltette a család, azaz csaknem 40 évig.

Fotó: Facebook

November óta bizonytalan ideig zárva tartott. A tulajdonosok április végén a végleges bezárás és az eladás mellett döntöttek.