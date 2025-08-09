Nekik ígér örök szerelmet a Vénusz és a Jupiter – Szegedi Erika súgja meg a féltett titkot

Különleges égi jelenség lesz nagy hatással az emberek szerelmi életére. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint hosszú idő három csillagjegynek meghozza a sírig tartó szerelmet a Vénusz és a Jupiter együttállása.

Szegedi Erika szerint a Vénusz és a Jupiter együttállása nagy hatással lesz a szerelemre (Fotó: Metropol)

Új lendületet kap a szerelem sok ember életében. A Vénusz a szerelem és a harmónia bolygója. Most, hogy a Jupiterrel együtt áll, különleges energiák szabadulnak fel, ami az emberek szerelmi életére lesz leginkább hatással

– mondja sejtelmesen Szegedi Erika, aki szerint a nagy egymásra találások, ugyanakkor a nagy szakítások időszaka is most veszi kezdetét.

A főboszorkány szerint szakítások, új kapcsolatok és ennek következtében rengeteg feszültség vár mindenkire a következő időszakban (Fotó: Pexels)

Szakítások, új kapcsolatok és ennek következtében rengeteg feszültség vár mindenkire a következő időszakban. Ami fontos, hogy ebből az átrendeződésből a Vízöntők, az Oroszlánok és a Skorpiók fognak győztesen kikerülni. Számukra csupa jót mutatnak a kártyalapok. Az ő életük a nyugalom tengerére siklik, ennek hatására rájuk talál a nagy szerelem, ami akár a sírig is elkísérheti őket

– folytatja a főboszorkány, aki szerint érdemes a következő időszakban mindenkinek nyitottnak lennie az új dolgokra. Szegedi Erika úgy látja, hogy az együttállás fényével együt, az Univerzum energiái is beáramlanak az emberek életébe – a szerelemmel együtt.

Vízöntő

Megtalálod életed párját. Végre te is átélheted azt, amit eddig csak irigykedve nézhettél. Fontos, hogy tedd félre a múlt sérelmeit, és tanulj meg bízni az emberekben, mert csak így léphetsz a boldogság útjára.

Oroszlán

Szerencsét és a szerelmet ígérnek számodra a csillagok. Most érdemes kezdeményezned, mert egy életre megalapozhatod a jövődet! Nem csak az igaz szerelem talál rád, hanem a karriered is felfelé ível. A legfontosabb, hogy használd ki ezt a lehetőséget, mert nem sokáig kínálkozik számodra ehhez fogható.

Skorpió

Hosszú idő után végre sikerült lezárnod a múltat. Többé ne nézz hátra, csak haladj azon az úton, amin elindultál! Az Univerzum most mindenben a segítségedre lesz, csak járj nyitott szemmel. Használd ki ezt a lehetőséget, és nyiss az emberek felé.