Riasztották a mentőhelikoptert: iszonyatos baleset történt a magyar főúton

Rohantak a tűzoltók, miután három gépkocsi ütközött össze, közülük két jármű frontálisan az 1-es főút 23-as kilométerszelvényénél, Herceghalom térségében.

Az ütközés következtében az egyik autó az oldalára borult, egy utasa beszorult. A törökbálinti hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók megkezdték a beszorult utas kiszabadítását, a kocsik áramtalanítását. A helyszínre az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.