RETRO RÁDIÓ

Riasztották a mentőhelikoptert: iszonyatos baleset történt a magyar főúton

A helyszínre a társhatóságokat is riasztani kellett.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.12.21. 14:15
baleset mentőhelikopter tömegkarambol 1-es főút

Rohantak a tűzoltók, miután három gépkocsi ütközött össze, közülük két jármű frontálisan az 1-es főút 23-as kilométerszelvényénél, Herceghalom térségében.

Az ütközés következtében az egyik autó az oldalára borult, egy utasa beszorult. A törökbálinti hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók megkezdték a beszorult utas kiszabadítását, a kocsik áramtalanítását. A helyszínre az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu