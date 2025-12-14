Brutális baleset Budapest szívében, rohantak menteni
Két autó karambolozott az 1-es főúton.
Összeütközött két személyautó Páty térségében, az 1-es főút 17-es kilométerénél. A törökbálinti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre