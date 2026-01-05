RETRO RÁDIÓ

Megszerezte Cristiano Ronaldo mezét a 10 éves Bálint és testvérei

Különleges hobbival alapozhatják meg jövőjüket a magyar gyermekszínészek. A budapesti Jeles testvérek focikártya-gyűjtésbe kezdtek. A három gyermekszínész a különleges hobbijuk által az édesanyjuk szerint a pénz értékét is megtanulja, miközben eredeti mezdarabhoz jutnak a világsztároktól, többek között Cristiano Ronaldo és társaitól.

Szerző: Kóré Károly
Létrehozva: 2026.01.05. 07:30
foci kártya hobbi gyűjtés

Ezernyi focikártya boldog tulajdonosai a budapesti Jeles testvérek. A legkedvencebb darabjuk egy Cristiano Ronaldo darab. A gyűjteményük értéke tetemes, de egyelőre a világ minden kincséért sem válnának meg tőle. A készlet nagy részét ráadásul a saját pénzükből vásárolták: mind a hárman gyermekszínészként dolgoznak.

focikártya, Cristiano Ronaldo
A focikártyagyűjtés nem csupán hobbi. Még Cristiano Ronaldotól is van kincsük / Fotó: Kovács Dávid

A 18 éves, érettségire készülő Dani többek között az Oliver és a Valahol Európában című darabokban remekelt, a 13 éves Bandi főleg külföldi filmekben, mint például Az utolsó királyságban tűnt fel, a 10 esztendős Bálint pedig jelenleg is látható többek között a Budapesti Operettszínház A cigánybáró című darabjában, valamint a Szépség és a Szörnyetegében.

Az első kártyánkat a 2018-as világbajnokság idején szereztük. Manapság a különböző szériák csomagjainak ára eltérő. A legolcsóbb, nagyobb áruházakban és újságárusoknál is beszerezhető pakkok már 5-6 száz forintért is megvásárolhatók, az értékesebbek ennek többszörösébe kerülnek 

– mesélte a legidősebb fivér, majd felnyitotta a két öccsével közös albumot.

A Jeles testvérek közös szenvedélyt találtak  Fotó: Kovács Dávid

Hogy min múlik, hogy milyen értékesebb darabot tudunk beszerezni? Részben a szerencsén, részben a leleményességen, de sokat számítanak a jó kapcsolatok és a kitartás is

 – jegyezte meg Dani.

Focikártyagyüjtő gyermekszínészek

fotó2025.12.18Fotók: Kovács Dávid

 

A fiúk a csomagokat zsákbamacska-szerűen vásárolják, de több Facebook-csoportnak is aktív tagjai, hogy a már ismétlődően hozzájuk kerülő lapokat el tudják cserélni. Természetesen minél kevesebbet gyártottak le egy adott kártyából, annál értékesebb.

A foci a mindenük a Jeles testvéreknek. Fotó: Kovács Dávid

Az egyik kedvenc darabunk a Sven Botman holland labdarúgó személyes aláírásával ékesített lap, amelynek hátoldalán látható az eredetiség igazolása, és közlés, hogy mindössze 50 darab készült belőle. Ha meg szeretnénk válni tőle, akár 15-20 ezret is kérhetnénk érte más gyűjtőktől. Ez ahhoz képest, hogy egy 2000 forintos csomagból származik, kifejezetten jó

 – mosolygott Dániel.

A focikártya-gyűjtemény komoly értékkel bír

A testvérek rendszeresen részt vesznek úgynevezett kártyaexpókon. Ezeken a rendezvényeken közvetlenül találkozhatnak és kereskedhetnek más gyűjtőkkel. A személyes adásvétel szerencsésebb, hiszen a postai vagy futáron keresztüli kézbesítés során a kártyák akár sérülhetnek is, ami bizony garantált értékcsökkenéssel jár.

A fiúk első igazán ritka kártyája a Phil Foden, angol válogatott játékos arcképével ékesített, mindössze 10 példányban gyártott lap. Olaszországból rendelték egy nálunk nem kapható szériából Bandi születésnapjára.

 "Az értéke legalább 10-15 ezer forint körüli" – mosolygott a középső fiú és hozzátette: a több száz példányban megjelent kártyák akkor is kevesebbet érhetnek, ha nagyobb nevek szerepelnek rajtuk.

Cristiano Ronaldo mezdarabkájára a legbüszkébbek

Bálint lelkesen megjegyezte: a Jones Stones-lapot egy 9000 forintos pakkból szerezték be. A legbüszkébben azonban a Cristiano Ronaldo eredeti mezdarabját is tartalmazó lapra.

A gyűjtemény egyik legértékesebb darabja Ronaldo mezét is őrzi   Fotó: Kovács Dávid

Az abszolút kedvencünket külföldről vásároltuk, és nem sajnáltunk érte 85 ezer forintot kiadni 

– mondták együtt.

A fiúk persze a magyar sztárok kártyáit is örömmel fogadják. Büszkén őrzik többek között Szoboszlai Dominik, Dibusz Dénes és Varga Barnabás lapjait. A kártyagyűjtés a fiúk, és édesanyjuk szerint sem csupán úri hóbort. Egy kiváló, szakmával felérő hobbi. Vannak, akik kifejezetten ebből élnek, és hasonlóan kereskednek velük, mint a pénzügyi szakemberek az értékpapírokkal. A fiúk édesanyja úgy véli: a hobbi ugyan nem olcsó, de ha valaki komolyan gondolja és tényleg ért hozzá, vagyis ismeri az egyes lapok és játékosok reális értékét, sokat tanulhatnak, sőt, profitálhatnak belőle a gyűjtők.

