Megszerezte Cristiano Ronaldo mezét a 10 éves Bálint és testvérei

Ezernyi focikártya boldog tulajdonosai a budapesti Jeles testvérek. A legkedvencebb darabjuk egy Cristiano Ronaldo darab. A gyűjteményük értéke tetemes, de egyelőre a világ minden kincséért sem válnának meg tőle. A készlet nagy részét ráadásul a saját pénzükből vásárolták: mind a hárman gyermekszínészként dolgoznak.

A focikártyagyűjtés nem csupán hobbi. Még Cristiano Ronaldotól is van kincsük / Fotó: Kovács Dávid

A 18 éves, érettségire készülő Dani többek között az Oliver és a Valahol Európában című darabokban remekelt, a 13 éves Bandi főleg külföldi filmekben, mint például Az utolsó királyságban tűnt fel, a 10 esztendős Bálint pedig jelenleg is látható többek között a Budapesti Operettszínház A cigánybáró című darabjában, valamint a Szépség és a Szörnyetegében.

Az első kártyánkat a 2018-as világbajnokság idején szereztük. Manapság a különböző szériák csomagjainak ára eltérő. A legolcsóbb, nagyobb áruházakban és újságárusoknál is beszerezhető pakkok már 5-6 száz forintért is megvásárolhatók, az értékesebbek ennek többszörösébe kerülnek

– mesélte a legidősebb fivér, majd felnyitotta a két öccsével közös albumot.

A Jeles testvérek közös szenvedélyt találtak Fotó: Kovács Dávid

Hogy min múlik, hogy milyen értékesebb darabot tudunk beszerezni? Részben a szerencsén, részben a leleményességen, de sokat számítanak a jó kapcsolatok és a kitartás is

– jegyezte meg Dani.