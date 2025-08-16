„Minden esélyünk megvan” – Dibusz Dénes újra csúcsra kerülhet itthon

Újabb nagy mérföldkő előtt áll pályafutásában a Ferencváros kapusa. Dibusz Dénes lehet az első, aki magyar csapattal másodszor is a Bajnokok Ligája főtábláján szerepel. 2020 után idén az azeri Qarabagot kell legyőzni. A kapus a Metropolnak adott interjút.
A Ferencváros 3–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján a Groupama Arénában, így bejutott a playoffkörbe, ahol az azeri Qarabag vár rá. A siker nemcsak magabiztos győzelem volt, hanem egy újabb nagy mérföldkő lehetőségét is elhozta: Dibusz Dénes történelmi esély előtt áll, hogy első kapusként magyar csapattal másodszor is a BL főtábláján szerepeljen. A 2020-as bravúr után most ismét közel a cél, de a csapatkapitány szerint a neheze csak most jön.
Dibusz Dénes számára emlékezetes maradt a kedd este, hiszen a Fradi ismét bejutott a BL-playoffba.
A Ludogorec elleni siker olyan győzelem volt, amire évek óta vártunk. A meccs eleje nem volt könnyű. Talán azért kezdtünk rosszul, mert mindenki érezte, mekkora a tét: hazai pályán játszunk, tőlünk várják, hogy nyomást gyakoroljunk és beszorítsuk az ellenfelet. A mérkőzés csak a 20–25. perc környékén kezdett visszatérni a normális medrébe, és onnantól, főleg a vezetőgól megszerzése után, már sokkal jobban tudtuk kontrollálni a játékot. Legutóbb 2021-ben jutottunk el a BL-playoffig, azóta pedig eltelt jó pár szezon. Minden évben úgy indultunk neki, hogy legalább ezt a célt elérjük, mert szeretnénk a Bajnokok Ligájában szerepelni
- fogalmazott Dibusz Dénes.
A Ludogorec elleni párharc a kapus számára nemcsak a továbbjutás miatt volt emlékezetes: az idegenbeli mérkőzés a 100., a hazai visszavágó pedig már a 101. nemzetközi találkozója volt a Ferencváros mezében.
Különösebben nem foglalkoztam a számokkal, de az első meccs előtti hétvégén egy újságíró említette, hogy ez lesz a századik. Nyilván ez engem is elgondolkodtatott: óriási szám, és tényleg nagy dolog, hogy mindezt a Fradi mezében érhettem el. Nem gondoltam volna, hogy ennyi nemzetközi mérkőzésem lesz, de az elmúlt évek csoportkörös szerepléseinek köszönhetően szépen lehetett gyűjtögetni a meccseket, így mostanra nagyobb lépésekkel haladtam előre. Szép, kerek szám ez a száz, és a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül tudtuk „megünnepelni. A százegyedik pedig még szebb lett.
Mivel a Ludogorec elleni győzelemben mindhárom találatot magyar játékos szerezte, adta magát a kérdés, mit gondol erről Dibusz Dénes.
Már tavasszal is előfordult, hogy a szezon végén négy, sőt olykor öt magyarral álltunk fel, így a csapat összetételében ez most nem hozott különösebb változást. A nyári átigazolási időszakban természetesen figyelni kellett arra, hogy érkezzenek olyan magyar játékosok, akik képesek megugrani ezt a szintet, és akár a kezdőcsapatban is helyet kaphatnak. Erre jó példa Ötvös Bence, de ott van Gruber Zsombor is, aki az elmúlt hetekben remek formában, gólerősen játszik. Ez tehát nem a semmiből jött, és nem az új szabályok miatt van most ennyi magyar játékos a csapatban. Aki bekerült, azért van ott, mert megérdemli és megszolgálta a bizalmat.
A Qarabag elleni első találkozó hazai pályán, a Groupama Arénában lesz kedden. A válogatott játékos azonban tudja, két találkozóban kell gondolkozniuk, van egy visszavágó is, éppen ezért 180 percre kell készülniük.
"Nem azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy már az első mérkőzésen eldöntsük a továbbjutás kérdését – nem erről fog szólni a párharc. Nem számítok sokgólos előnyre. Fontos, hogy tapasztalatot szerezzünk az ellenfélről és előnnyel utazhassunk a visszavágóra. Úgy gondolom, nagyjából hasonló erősségű csapatok csapnak majd össze, ezért ismét nagyon sok fog múlni a fordulópontokon: ki tud ezekből jobban kijönni, egy bírói ítélet vagy egy-egyéni villanás melyik oldalra billenti a mérleg nyelvét. Szerintem sok apróság dönthet. A legfontosabb, hogy ne nehezítsük meg a saját dolgunkat. Amit tudunk, vigyük ki a pályára, tegyünk bele mindent ebbe a mérkőzésbe, és ha minden összeáll – ha a „csillagok is jól állnak” –, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy továbbjussunk és ott legyünk a Bajnokok Ligája főtábláján."
- véli Dibusz, aki pihentetés miatt egy hete Nyíregyházán csak a kispadon ült, Gróf Dávid védett a bajnokin. Most szombaton a Qarabag elleni csata előtt komoly főpróba vár a Fradira az NB I-ben. Szombaton a Puskás Akadémia érkezik a fővárosba, a felcsútiak tavasszal az utolsó pillanatokig harcoltak az aranyéremért, végül másodikok lettek. Dibusznak nincs baja a heti két összecsapással.
A nyári és őszi időszak erről szól. Ilyenkor az edzések másodlagossá válnak, terhelés szempontjából nagyon kevés pluszt lehet beiktatni. Az edzők inkább azokkal a játékosokkal tudnak többet foglalkozni, akik kevesebbet játszanak, és edzésekkel próbálják őket megfelelő fizikai állapotban tartani. Akik rendszeresen pályán vannak, náluk a regeneráció a fő feladat, emellett legfeljebb egy-egy taktikai jellegű edzés fér bele a meccsek közé. Szerencsére idén elég mély a keretünk, és az elmúlt fordulók alapján jól tudjuk menedzselni, ki mikor kerüljön pályára, hogy mindig friss, fitt, motivált legyen, és jó teljesítményt tudjon nyújtani
„A Puskás nagyon kemény ellenfél, teljesen mindegy, hogy a szezon elején járunk – ezek a pontok ugyanannyit érnek a végelszámolásnál. A cél egyértelmű: itthon kell tartani a három pontot.” - mondta Dibusz, aki bízik benne, ezúttal is meglesz a három pont.
A Ferencváros szombaton (20:15, tv: M4 Sport) hazai pályán fogadja a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémiát, majd jövőhét kedden (21:00) ismét kinyílnak a Groupama Aréna kapui, amikor az azeri Qarabag érkezik a magyar bajnokhoz.
