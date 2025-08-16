„Minden esélyünk megvan” – Dibusz Dénes újra csúcsra kerülhet itthon

A Ferencváros 3–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján a Groupama Arénában, így bejutott a playoffkörbe, ahol az azeri Qarabag vár rá. A siker nemcsak magabiztos győzelem volt, hanem egy újabb nagy mérföldkő lehetőségét is elhozta: Dibusz Dénes történelmi esély előtt áll, hogy első kapusként magyar csapattal másodszor is a BL főtábláján szerepeljen. A 2020-as bravúr után most ismét közel a cél, de a csapatkapitány szerint a neheze csak most jön.

Dibusz Dénes és a Fradi óriási lehetőség előtt áll. Fotó: Tumbász Hédi

Dibusz Dénes számára emlékezetes maradt a kedd este, hiszen a Fradi ismét bejutott a BL-playoffba.

A Ludogorec elleni siker olyan győzelem volt, amire évek óta vártunk. A meccs eleje nem volt könnyű. Talán azért kezdtünk rosszul, mert mindenki érezte, mekkora a tét: hazai pályán játszunk, tőlünk várják, hogy nyomást gyakoroljunk és beszorítsuk az ellenfelet. A mérkőzés csak a 20–25. perc környékén kezdett visszatérni a normális medrébe, és onnantól, főleg a vezetőgól megszerzése után, már sokkal jobban tudtuk kontrollálni a játékot. Legutóbb 2021-ben jutottunk el a BL-playoffig, azóta pedig eltelt jó pár szezon. Minden évben úgy indultunk neki, hogy legalább ezt a célt elérjük, mert szeretnénk a Bajnokok Ligájában szerepelni

- fogalmazott Dibusz Dénes.

A Ludogorec elleni párharc a kapus számára nemcsak a továbbjutás miatt volt emlékezetes: az idegenbeli mérkőzés a 100., a hazai visszavágó pedig már a 101. nemzetközi találkozója volt a Ferencváros mezében.

Különösebben nem foglalkoztam a számokkal, de az első meccs előtti hétvégén egy újságíró említette, hogy ez lesz a századik. Nyilván ez engem is elgondolkodtatott: óriási szám, és tényleg nagy dolog, hogy mindezt a Fradi mezében érhettem el. Nem gondoltam volna, hogy ennyi nemzetközi mérkőzésem lesz, de az elmúlt évek csoportkörös szerepléseinek köszönhetően szépen lehetett gyűjtögetni a meccseket, így mostanra nagyobb lépésekkel haladtam előre. Szép, kerek szám ez a száz, és a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül tudtuk „megünnepelni. A százegyedik pedig még szebb lett.

Mivel a Ludogorec elleni győzelemben mindhárom találatot magyar játékos szerezte, adta magát a kérdés, mit gondol erről Dibusz Dénes.