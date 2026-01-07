Otthon Start: több százezer ember járhat most jól – így pörgeti fel újra a lakáspiacot
Ilyen évet még nem látott a magyar ingatlanpiac. Az Otthon Start Programnak köszönhetően olyanok jutottak lakáshoz, akik eddig csak álmodoztak róla. De vajon mi következik most, a vihar előtti csend után?
2025 az Otthon Start Programról szólt. Az év két keresleti hullámot is hozott, szerencsére kifulladt az árrobbanás, meglepő fordulat jött év végén, most vihar előtti csend van. Balogh László ingatlanszakértő mindent elmondott a TV2 Mokka vendégeként arról, hogy mi történt valójában 2025-ben, és mire számíthatnak a vásárlók 2026-ban az ingatlanpiacon.
Az Otthon Start Programnak hála fantasztikus év volt 2025
Nem volt unalmas év 2025 az ingatlanpiacon. Sőt, inkább történelmi. Erre hívta fel a figyelmet a TV2 Mokka című műsorában Balogh László ingatlanszakértő, aki szerint emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy egyetlen év alatt két komoly keresleti hullám is végigsöpörjön a lakáspiacon. Az év elején az állampapírokból kiszálló befektetők lepték el a piacot, az év második felében pedig az első lakásvásárlók érkeztek meg tömegesen.
Decemberben Budapesten már 0,1 százalékos árcsökkenés történt, ami egyértelmű jele annak, hogy a vevők elérték a fizetőképességük felső határát. Ez nagyon ritka jelenség, és fontos üzenetet hordoz a 2026-os évre nézve.
– mondta Balogh László a Mokkában.
Vihar előtti csend a lakáspiacon? Az ingatlanszakértő szerint a decemberi lassulás nem pánik, inkább egyfajta vihar előtti csend. A hirdetésszámok nem estek vissza drasztikusan, mint korábban, például 2021 végén, ami arra utal, hogy a piac csak kivár.
Balogh László úgy látja:
- 2026-ban élénk forgalom, de mérsékeltebb ármozgás jöhet
- inkább stagnálás
- nem pedig árrobbanás.
Januártól több könnyítés is életbe lépett az Otthon Start Programban, ami szintén átrajzolhatja a piacot. Már külterületi lakóingatlanokra is igénybe vehető a 3 százalékos hitel, ami akár a zártkerti ingatlanokat is felértékelheti, feltéve, hogy a tulajdoni lapon lakóingatlan szerepel. Ez ott jelenthet áttörést, ahol a belterületbe vonás évek óta húzódik, a lakhatási igény viszont azonnali.
Februártól pedig egy újabb fordulat jön: új építésű lakásokat már a tervezőasztalról is meg lehet vásárolni hitellel, az úgynevezett építményi jogon keresztül. Ez főként az új lakások piacát pörgetheti fel.
Már most vannak „olcsóbb” új lakások Budapesten
Az elmúlt időszakban több új beruházást is bejelentettek, Budapesten és vidéken egyaránt. Bár az első átadások jellemzően csak 2026 végén várhatók, már most látszanak az árkülönbségek.
Ma már Budapesten is találni olyan projekteket – például a XV. kerületben –, ahol 1,5 millió forint alatt marad a négyzetméterár, ami a jelenlegi piacon kifejezetten versenyképesnek számít. Az igazi lakásépítési boom azonban inkább 2027–2028-ban jöhet.
Új keresleti lökést adhat az is, hogy a közszolgálatban dolgozók fejenként egymillió forintos, visszatérítendő lakáscélú támogatást kapnak. Egy kétkeresős háztartásban ez akár kétmillió forintot is jelenthet, ami már komoly segítség vásárlásnál vagy felújításnál.
Albérlet: itt jön a csavar! Miközben az adásvételi piacon élénkülés látszik, az albérletpiacon épp az ellenkezője történik. A kereslet csökken, mert sokan inkább vásárlásban gondolkodnak, nem bérlésben. Ez pedig lefelé nyomja a bérleti díjakat.
Tehát 2026 nem az elszabaduló árakról, hanem az átrendeződésről szólhat, és aki időben lép, az nyerhet.
