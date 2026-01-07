Otthon Start: több százezer ember járhat most jól – így pörgeti fel újra a lakáspiacot

2025 az Otthon Start Programról szólt. Az év két keresleti hullámot is hozott, szerencsére kifulladt az árrobbanás, meglepő fordulat jött év végén, most vihar előtti csend van. Balogh László ingatlanszakértő mindent elmondott a TV2 Mokka vendégeként arról, hogy mi történt valójában 2025-ben, és mire számíthatnak a vásárlók 2026-ban az ingatlanpiacon.

Az Otthon Start Program átalakította a lakáspiacot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Az Otthon Start Programnak hála fantasztikus év volt 2025

Nem volt unalmas év 2025 az ingatlanpiacon. Sőt, inkább történelmi. Erre hívta fel a figyelmet a TV2 Mokka című műsorában Balogh László ingatlanszakértő, aki szerint emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy egyetlen év alatt két komoly keresleti hullám is végigsöpörjön a lakáspiacon. Az év elején az állampapírokból kiszálló befektetők lepték el a piacot, az év második felében pedig az első lakásvásárlók érkeztek meg tömegesen.

Decemberben Budapesten már 0,1 százalékos árcsökkenés történt, ami egyértelmű jele annak, hogy a vevők elérték a fizetőképességük felső határát. Ez nagyon ritka jelenség, és fontos üzenetet hordoz a 2026-os évre nézve.

– mondta Balogh László a Mokkában.

Vihar előtti csend a lakáspiacon? Az ingatlanszakértő szerint a decemberi lassulás nem pánik, inkább egyfajta vihar előtti csend. A hirdetésszámok nem estek vissza drasztikusan, mint korábban, például 2021 végén, ami arra utal, hogy a piac csak kivár.

Balogh László úgy látja:

2026-ban élénk forgalom , de mérsékeltebb ármozgás jöhet

, de jöhet inkább stagnálás

nem pedig árrobbanás.

Januártól több könnyítés is életbe lépett az Otthon Start Programban, ami szintén átrajzolhatja a piacot. Már külterületi lakóingatlanokra is igénybe vehető a 3 százalékos hitel, ami akár a zártkerti ingatlanokat is felértékelheti, feltéve, hogy a tulajdoni lapon lakóingatlan szerepel. Ez ott jelenthet áttörést, ahol a belterületbe vonás évek óta húzódik, a lakhatási igény viszont azonnali.

Februártól pedig egy újabb fordulat jön: új építésű lakásokat már a tervezőasztalról is meg lehet vásárolni hitellel, az úgynevezett építményi jogon keresztül. Ez főként az új lakások piacát pörgetheti fel.