Sok minden másként lesz 2026. január 1-től: íme a legfontosabb tudnivalók

2026. január 1-én változás lesz többek között az adózásban, a családtámogatásokban, a fizetésekkel kapcsolatban és változnak az Otthon Start hitel igénylésének feltételei is. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Sokak fizetése lesz magasabb 2026. január 1-től

Egyrészt nő a minimálbér és a garantált bérminimum összege is: előbbi 290.800 forintról bruttó 322.800 forintra, utóbbi pedig 348.800 forintról 373.200 forintra. Ehhez kapcsolódóan pedig az alábbi juttatások összege is nőni fog:

a gyed maximuma bruttó 451.920 forint lesz (a nettó összeg 406.728 forint lesz),

a diplomás GYED mértéke 225.960 forintra emelkedik,

a gyermekek otthon gondozási díja, vagyis a GYOD összege 322.800 forint lesz,

az álláskeresési járadék (munkanélküli segély) 10.760 forintra nő naponta,

a táppénz maximuma 2026-ban 21.520 forint lesz naponta.

Ezek mellett a mesterpedagógusok bére legalább 13,8%-kal, a kutatótanároké pedig legalább 12%-kal emelkedik majd január 1-től. A szakképzésben oktatók bére is emelkedni fog, méghozzá 10%-kal, így minimum bruttó 775.000 forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése.

A családi adókedvezmények is nőni fognak januártól

Jön ugyanis a családi adókedvezmények duplázásának második üteme: 2026. január 1-től egy gyermek után 20.000 Ft, két gyermek után 40.000 Ft/gyermek, három vagy több gyermek után pedig fejenként 66.000 Ft lesz az adókedvezmény mértéke. Emellett az anyák SZJA-mentességét is tovább bővítik: január 1-jétől az SZJA-mentesség kiterjed a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is, ami azt jelenti, hogy az ő jövedelmük az adóalap-kedvezményen felül is mentesül a személyi jövedelemadó alól, a 30 év alatti anyákhoz hasonlóan. Ez nettó 75.000 forintos többletbevételt jelent majd a 40 év alatti, két gyermekes anyáknak.

A közszolgálati dolgozók is igényelhetnek majd otthontámogatást januártól

Január elsején elindul a közszolgálatban dolgozók nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatási programja. Ezt a pénzt meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére/törlesztésére lehet majd fordítani.