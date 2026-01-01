Sok minden másként lesz 2026. január 1-től: íme a legfontosabb tudnivalók
Az új év első napjától több dolog is másként lesz majd, mint korábban. Például több pénz marad majd 2026. január 1-től a családok zsebében, de kiterjesztik az otthontámogatásokat is.
2026. január 1-én változás lesz többek között az adózásban, a családtámogatásokban, a fizetésekkel kapcsolatban és változnak az Otthon Start hitel igénylésének feltételei is. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
Sokak fizetése lesz magasabb 2026. január 1-től
Egyrészt nő a minimálbér és a garantált bérminimum összege is: előbbi 290.800 forintról bruttó 322.800 forintra, utóbbi pedig 348.800 forintról 373.200 forintra. Ehhez kapcsolódóan pedig az alábbi juttatások összege is nőni fog:
- a gyed maximuma bruttó 451.920 forint lesz (a nettó összeg 406.728 forint lesz),
- a diplomás GYED mértéke 225.960 forintra emelkedik,
- a gyermekek otthon gondozási díja, vagyis a GYOD összege 322.800 forint lesz,
- az álláskeresési járadék (munkanélküli segély) 10.760 forintra nő naponta,
- a táppénz maximuma 2026-ban 21.520 forint lesz naponta.
Ezek mellett a mesterpedagógusok bére legalább 13,8%-kal, a kutatótanároké pedig legalább 12%-kal emelkedik majd január 1-től. A szakképzésben oktatók bére is emelkedni fog, méghozzá 10%-kal, így minimum bruttó 775.000 forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése.
A családi adókedvezmények is nőni fognak januártól
Jön ugyanis a családi adókedvezmények duplázásának második üteme: 2026. január 1-től egy gyermek után 20.000 Ft, két gyermek után 40.000 Ft/gyermek, három vagy több gyermek után pedig fejenként 66.000 Ft lesz az adókedvezmény mértéke. Emellett az anyák SZJA-mentességét is tovább bővítik: január 1-jétől az SZJA-mentesség kiterjed a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is, ami azt jelenti, hogy az ő jövedelmük az adóalap-kedvezményen felül is mentesül a személyi jövedelemadó alól, a 30 év alatti anyákhoz hasonlóan. Ez nettó 75.000 forintos többletbevételt jelent majd a 40 év alatti, két gyermekes anyáknak.
A közszolgálati dolgozók is igényelhetnek majd otthontámogatást januártól
Január elsején elindul a közszolgálatban dolgozók nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatási programja. Ezt a pénzt meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére/törlesztésére lehet majd fordítani.
Januárban magasabb összegű nyugdíjat is utalnak majd
A kormány döntésének megfelelően a januári nyugdíj 3,6 százalékkal magasabb lesz, mint a 2025-ös. Februárban aztán érkezik az idősekhez a 13. havi nyugdíj, és a 14. havi nyugdíj első egy heti részlete is. Mivel 2025-ben Magyarországon az öregségi átlagnyugdíj havi összege körülbelül 242–244.000 forint volt, a 3,6 százalékos inflációval megegyező emelésnek köszönhetően az átlagnyugdíj összege 252-255 ezer forintra módosulhat 2026-ban.
Megszűnik a rózsaszín TB-kiskönyv
Januártól megszűnik a jelenleg használt rózsaszín TB-kiskönyv, helyette egy elektronikus nyilvántartási rendszer jön létre.
Az adózásban is lesz némi változás 2026. január 1-től
- Az alanyi adómentesség felső határa lépcsőzetesen emelkedik: 20 millió forintra, majd 2027-től 22 millióra, 2028-tól 24 millióra emelkedik.
- A marhahús és belsőségek áfája 27%-ról 5%-ra csökken.
- Az átalányadózó egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada 40%-ról 45%-ra emelkedik, 2027-től pedig 50%-ra.
- Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 12.300 forintra nő (400 forint/nap).
- A kisvállalati adóalanyiság (KIVA) megszűnésének bevételi értékhatára 6 milliárd forintról 12 milliárd forintra nő, a létszámkorlát pedig 100 főről 200 főre.
A CSOK és az Otthon Start szabályai is megváltoznak
A CSOK Plusz hitelprogramnál megszűnik az időbeli korlátozás az életkori feltételek alóli kivételeknél: 2026-tól határidő nélkül igényelhetik a CSOK Pluszt azok a házaspárok, ahol a feleség már betöltötte a 41. életévét, de igazoltan a 12. hetet betöltött várandósság vagy egy folyamatban lévő örökbefogadási eljárás áll fenn. Az Otthon Start hitelnél pedig 2026. január 1-től kiterjesztik a programot a külterületi, zártkerti besorolású lakóingatlanok vásárlására és építésére is. Ezzel több tízezer, eddig kizárt ingatlan válik elérhetővé.
Szigorodnak a hitelfelvételi szabályok is
Január 1-től szigorodnak a JTM-szabályok, ami a maximálisan felvehető hitel összegét érinti majd. Jelenleg a nettó jövedelem 50-60%-a fordítható hiteltörlesztésre 2026-tól viszont csak nettó 800.000 Ft feletti jövedelem esetén lehet majd elmenni a legmagasabb (60%) törlesztési arányig. Alacsonyabb jövedelmeknél a maximális törlesztőrészlet a bevétel maximum 50%-a lehet. A JTM szabályok alkalmazása alól mentesülő, úgynevezett kis összegű hitelkorlát is emelkedik: 450 000 Ft-ról 550 000 Ft-ra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre