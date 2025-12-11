Váratlan hírt kapott a fiatal ráktúlélő, óriási fordulat vár rá 2026-ban

Egy fiatal ráktúlélő, Frankie-Ella Lloyd hihetetlen történetét osztotta meg nemrég, elmondása szerint kigyógyult a rákból, ami 2021 szeptembere óta keserítette meg mindennapjait. A most 19 éves fiatal lány 15 esztendősen kapta meg a tragikus diagnózist.

A ráktúlélő immár két éve tünetmentes, jövőre várja első gyermekét, ami igazi orvosi csodának számít (Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw – Képünk illusztráció)

A ráktúlélő sem hitte el, ami ezután következett

A lány mindössze 15 éves volt amikor megkapta a sokkoló hírt 2021 szeptemberében: leukémiát diagnosztizáltak nála. Sosem felejti el a betegség első jeleit, az állkapcsa duzzanatát és a lábán megjelenő lila, piros és fekete foltokat. A hosszú kezelések évekre ágyhoz kötötték, elveszítette a haját, nem tudta befejezni a tanulmányait, és sok barátja is eltávolodott tőle.

Több mint két évnyi kezelés után, 2023 decemberében közölték vele, hogy egyértelműen tünetmentes és végre a gyógyulás útjára léphetett. Bár a testének időre volt szüksége a regenerálódáshoz, hatalmas megkönnyebbülést érzett a hosszú és megmérettető évek után.

2025 májusában újabb váratlan hírt kapott: kiderült, hogy várandós. Korábban ugyanis azt mondták neki az orvosok, hogy a kemoterápia valószínűleg tönkretette a petesejtjeit, így szinte lehetetlen lesz természetes úton teherbe esnie. Ám végül megtörtént az igazi csoda, amit az ultrahang is megerősített később. Így tudta meg, hogy kislányt vár. Az orvosok igazi „orvosi csodának” nevezték az esetet – írja a The Mirror.

Életünk legnehezebb időszakait éltük át, de ettől sokkal közelebb kerültünk egymáshoz. Alig várjuk, hogy megérkezzen a kis csodánk – ijesztő is egyben, hiszen a kislányomnak lesz most gyermeke. Ez bizonyítja, hogy bármi lehetséges!

– lelkendezett Frankie édesanya.

Nagyon magas kockázatúnak minősítettek, sok mindent előkészítenek – több időpont, több vizsgálat. Azt mondták, a baba kicsi és törékeny lesz, én is elég apró vagyok, de egyelőre nagyon jól fejlődik

– tette hozzá Frankie.