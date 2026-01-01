Élmények, munka, hajnalig táncolás: Így telnek a napjai a világ legfiatalabb milliárdosnőjének
Nem mindennapi életet folytat egy fiatal nő, aki hatalmas vagyonnal rendelkezik. A legfiatalabb milliárdosnő sosem pihen.
A világ legfiatalabb milliárdosnőjének minden kötelezettségét teljesíteni nem könnyű feladat. Bár még mindig van helye váratlan káosznak, például amikor két macskája – Chili és Sega – reggel 5-kor, 30 perccel a tervezett idő előtt felébreszti.
A legfiatalabb milliárdosnő, aki sosem pihen, csak a munkának él
Lucy a Scale AI-n keresztül szerezte meg vagyonát, egy mesterséges intelligencia adatcímkéző cégnél, amelyet 2016-ban, mindössze 21 évesen indított el. Mire betöltötte a 30-at, már milliárdos lett.
Az AI-vállalatok hatalmas összegeket költöttek a képzési adatokra, mert a modellek annyira jók, mint amennyire a rendelkezésre álló adatok
– magyarázza Lucy. Egyszerűbb szavakkal fogalmazva a technológiai mágnás hozzáteszi:
Ha az adatok szerint az ég piros, az AI nem tudja, hogy ez nem igaz. A kiváló minőségű képzési adatok biztosítják, hogy a modellek helyes információkat adjanak ki.
Két év után Lucy elhagyta a vállalatot, amelyben becslések szerint 5%-os részesedéssel rendelkezett. Idén áprilisban a bennfentes részvények értéke 25 milliárd dollár volt, így Lucy részesedése körülbelül 1,2 milliárd dollárt ér.
Bepillantást nyújtva az önmagát felépítő milliárdos életébe, Lucy elmondja, hogy ébredés után elment a hírhedten kemény Barry’s Bootcamp edzőterembe egy dupla edzésre.
Lusta lettem; régen három edzés volt.
Lucy ezután a Melrose Avenue mellett található, 25 000 négyzetméteres irodájába ment, és egészen este 8 óráig dolgozott, még ebédszünetet sem tartva. Ehelyett az Uber Eats-en keresztül rendel valamit, hogy a megbeszélések alatt is kitartson. De a napja még korántsem ér véget. Lucy elmondja, hogy este otthon folytatja a munkát, majd éjfélkor lefekszik – vagy ha kedve tartja, hajnali 2-ig táncol a barátaival. És így néznek ki a mindennapjai.
Üzleti szemlélet
Bár Lucy nem árulja el, hogy pontosan mennyi pénze van likvid formában, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kaliforniai Fremontból származó nő Taylor Swifttől vette át a milliárdosok ranglistájának első helyét. De honnan veszi a motivációját, ha már elegendő pénze van ahhoz, hogy örökre kényelmesen éljen?
Megpróbáltam a nyugdíjazást, de nem működött. A szabadnap fogalma számomra értelmetlen. Szeretem használni az agyamat.
– ismeri el Lucy.
Lucy látszólag nem hatódik meg lenyűgöző eredményeitől, és azt mondja, hogy első reakciója a rekordcímre az volt, hogy „LOL”. Amikor megkérdezik, hogy ez hogyan befolyásolta az életét, azt válaszolja, hogy a legnagyobb változás az, hogy több PR-ajándékot kap.
Izgatottan várja másik üzleti vállalkozását, a Passest is, egy alkotók által vezérelt platformot, amelyet 2022-ben alapított, és amely ma már körülbelül 50 alkalmazottat foglalkoztat.
Kylie Jenner és Jake Paul rendkívül jövedelmező márkáinak felépítése inspirálta, és úgy gondolta, hogy ő is segíthet másoknak abban, hogy ugyanezt megtegyék. Platformján a tartalomalkotók termékek, élő közvetítések vagy előfizetések révén kereshetnek pénzt, ami természetesen az OnlyFanshoz való hasonlóságot vet fel, de Lucy ragaszkodik ahhoz, hogy inkább a Patreon előfizetéses webhelyhez hasonlít.
A siker korai jelei
Lucy gyermekkora óta a vállalkozás pozitív oldalára koncentrál.
Szüleim megtanítottak arra, hogy fontos a pénzkeresés, ezért mindig próbáltam kis vállalkozásokat indítani a játszótéren. Stratégiailag cseréltem Pokémon kártyákat, és a jobbakért több pénzt kértem
– emlékszik vissza.
Szülei kínai bevándorlók, akik mérnökök voltak, konkrét tervvel álltak elő Lucy számára.
Az ő elképzelésük szerint elég jó fizetést kellett keresnem ahhoz, hogy eltartsam magam, de aztán fiatalon megházasodjak. Azt akarták, hogy gyógyszerész legyek, így hetente három napot dolgozhatnék, a másik négy napot pedig randizással tölthetném
– mondja.
A lányuk azonban úgy döntött, hogy a neves pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemen számítástechnikát és ember-számítógép interakciót tanul. Ez addig tartott, amíg 100 000 dolláros Thiel Fellowship ösztöndíjat nyert, majd a Facebooknál gyakornokként dolgozott, a Snapchat első női tervezője lett, és a Quoránál megismerkedett a Scale AI társalapítójával, Alexandr Wanggal.
Lucy szülei nem rajongtak lánya karrierista szemléletéért, inkább azt szerették volna, ha lányuk gyermeket vállal, hogy minél előbb unokájuk szülessen. Arra a kérdésre, hogy ő is így érzi-e, Lucy ritkán hallható szünetet tart.
Az emberek félnek tőlem…Ha teljesen őszinte vagyok, csak egy nagyon magabiztos ember tud velem randizni.
Összefoglalva, a milliárdos elismeri, hogy az egyetlen dolog, amit feladott, hogy eljusson a jelenlegi pozíciójába, az a stabilitás.
Soha nem kapcsol ki
Bár mindennap dolgozik, hétvégék és az ünnepnapok sem kivételek, Lucy egyáltalán nem bánja, a szabadnap fogalma nem vonzó számára. Valójában megdöbbenti, hogy mások nem éreznek ugyanígy.
Nem értem. Azt kérdezem: »Hogy érted, hogy nem tudsz e-mailekre válaszolni?« Ez csak e-mail, nem olyan nagy munka.
– mondja, láthatóan zavartan.
Lucy etikus milliárdosnak tartja magát, aki rendszeresen befektet mások vállalkozásaiba a Backend Capital kockázati tőke társaságon keresztül.
Nem feledkezem meg az alapvető emberi tisztességről és a kedvességről. Folyamatosan próbálok segíteni az embereknek. Így élem az életem, minden az energiáról szól, nem igaz?
– mondja.
Kalandokkal teli életet is szeretne, ezért pénzének nagy részét élményekre fordítja, legutóbbi extravagáns vásárlása egy ejtőernyős licenc volt. Sokat költ Pokémon-gyűjteményre, motorokra és luxusingatlanokra Los Angelesben és Miamiban (utóbbiban David Beckham a szomszédja), de soha nem fogod látni, hogy bemegy a Hermès-be. „Nincs táskám. Nem látom értelmét. A telefonomban van egy kis zseb a hitelkártyáimnak, és ha menstruálok, akkor ügyelek arra, hogy a ruhámnak legyen zsebe a tamponnak” – mondta a brit Metronak adott interjújában.
