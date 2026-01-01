Élmények, munka, hajnalig táncolás: Így telnek a napjai a világ legfiatalabb milliárdosnőjének

A világ legfiatalabb milliárdosnőjének minden kötelezettségét teljesíteni nem könnyű feladat. Bár még mindig van helye váratlan káosznak, például amikor két macskája – Chili és Sega – reggel 5-kor, 30 perccel a tervezett idő előtt felébreszti.

A legfiatalabb milliárdosnő sosem pihen, még akkor is dolgozik, amikor mások nem

Lucy a Scale AI-n keresztül szerezte meg vagyonát, egy mesterséges intelligencia adatcímkéző cégnél, amelyet 2016-ban, mindössze 21 évesen indított el. Mire betöltötte a 30-at, már milliárdos lett.

Az AI-vállalatok hatalmas összegeket költöttek a képzési adatokra, mert a modellek annyira jók, mint amennyire a rendelkezésre álló adatok

– magyarázza Lucy. Egyszerűbb szavakkal fogalmazva a technológiai mágnás hozzáteszi:

Ha az adatok szerint az ég piros, az AI nem tudja, hogy ez nem igaz. A kiváló minőségű képzési adatok biztosítják, hogy a modellek helyes információkat adjanak ki.

Két év után Lucy elhagyta a vállalatot, amelyben becslések szerint 5%-os részesedéssel rendelkezett. Idén áprilisban a bennfentes részvények értéke 25 milliárd dollár volt, így Lucy részesedése körülbelül 1,2 milliárd dollárt ér.

Bepillantást nyújtva az önmagát felépítő milliárdos életébe, Lucy elmondja, hogy ébredés után elment a hírhedten kemény Barry’s Bootcamp edzőterembe egy dupla edzésre.

Lusta lettem; régen három edzés volt.

Lucy ezután a Melrose Avenue mellett található, 25 000 négyzetméteres irodájába ment, és egészen este 8 óráig dolgozott, még ebédszünetet sem tartva. Ehelyett az Uber Eats-en keresztül rendel valamit, hogy a megbeszélések alatt is kitartson. De a napja még korántsem ér véget. Lucy elmondja, hogy este otthon folytatja a munkát, majd éjfélkor lefekszik – vagy ha kedve tartja, hajnali 2-ig táncol a barátaival. És így néznek ki a mindennapjai.

Üzleti szemlélet

Bár Lucy nem árulja el, hogy pontosan mennyi pénze van likvid formában, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kaliforniai Fremontból származó nő Taylor Swifttől vette át a milliárdosok ranglistájának első helyét. De honnan veszi a motivációját, ha már elegendő pénze van ahhoz, hogy örökre kényelmesen éljen?

Megpróbáltam a nyugdíjazást, de nem működött. A szabadnap fogalma számomra értelmetlen. Szeretem használni az agyamat.

– ismeri el Lucy.