Orbán Viktor: A zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát

Fontos videót tett közzé Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 21:22
háború Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Orbán Viktor egy Lázárinfó keretében állt színpadra Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnököt a Főnix csarnokban összegyűlt közönség kérdezte a legaktuálisabb közéleti és politikai kérdésekben

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Mi nem keressük a konfliktust és nem fenyegetünk senkit. De a zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

- mondta a kormányfő.

 

 

