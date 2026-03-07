Orbán Viktor: A zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát

Orbán Viktor egy Lázárinfó keretében állt színpadra Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnököt a Főnix csarnokban összegyűlt közönség kérdezte a legaktuálisabb közéleti és politikai kérdésekben

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Mi nem keressük a konfliktust és nem fenyegetünk senkit. De a zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

- mondta a kormányfő.