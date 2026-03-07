- Soha nem látott felvételek a Háborúellenes Gyűlésről! - Videó
Orbán Viktor: A zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát
Fontos videót tett közzé Orbán Viktor.
Orbán Viktor egy Lázárinfó keretében állt színpadra Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnököt a Főnix csarnokban összegyűlt közönség kérdezte a legaktuálisabb közéleti és politikai kérdésekben
Mi nem keressük a konfliktust és nem fenyegetünk senkit. De a zsarolásnak sem engedünk! Megvédjük a magyar családok biztonságát. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
- mondta a kormányfő.
