"Félreérthetetlen helyzetben kaptam rajta a férjemet a szomszéd lánnyal, de állítja, hogy nem történt semmi!"

A feleség egyre jobban gyanakszik. Elmondása szerint a férj jószándékból kezdte el mentorálni a fiatal nőt, aki azonban mostranra teljesen rátelepedett.

2026.03.07. 21:30
A Daily Star tanácsadójával osztotta meg az aggodalmát egy nő, aki attól tart, a férje megcsalja a szomszédjukkal. A 23 éves, igen vonzó lány nyolc hónapig utazgatott, amióta pedig hazatért, szemlátomást unatkozik, és anyagilag sem áll a legjobban. A levélíró hozzátette, a párja otthonról dolgozik, így felajánlotta, hogy segíti és mentorálja a fiatal nőt.

Egyre inkább aggasztja a feleséget a férj kapcsolata a szomszéd lánnyal / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Aggasztja a feleséget a férj kapcsolata a szomszéd lánnyal

Azonban most úgy tűnik, valahányszor hátat fordítok nekik, ez a lány mindig itt van, és teát készít magának, vagy ráveszi a férjemet, hogy csináljon meg valamit a kedvéért. A párom egy áldott jó lélek, a lány pedig ezt kihasználja. Ha a férjem nem az önéletrajzán dolgozik, akkor segít neki állásokra jelentkezni. Nem bízom benne

- jelentette ki a feleség, majd hozzátette, a pontot az jelentette az i-re, amikor egy nap arra ért haza, amint a szomszéd épp a dzsúdótudását mutatja be a férjének: a párosra vörös arccal, összekócolt hajjal talált rá a nappali szőnyegén, mire azonnal hazaküldte a másik nőt.

Azon az estén, amikor lefeküdt, észrevettem, hogy a páromnak hatalmas, a szőnyeg által okozott sérülései vannak a hátán és a fenekén. Állította, hogy semmi rossz nem történt. Folyton azt mondogatom neki, hogy fogja vissza magát a lánnyal kapcsolatban, mire azzal vádol, hogy paranoiás vagyok. Tényleg az lennék?

- tette fel a kérdést az összezavarodott nő.

A tanácsadó, Jane úgy vélte, érdemes a megérzésekre hallgatni, ha pedig a feleség biztos abban, valami nincs rendben, haladéktalanul lépnie kell.

A férjednek tudnia kell, hogy ez komoly. Emlékeztesd arra, hogy van szemed és füled, és nem tetszik neked, ahogy ez a kapcsolata a fiatal szomszédotokkal alakul. Igen, nagyon kedves tőle, hogy mentorálja, de elég volt. Az otthonodnak a menedékednek kell lennie, nem ugrálhat rajta ki és be egy kvázi idegen

- írta meg Jane, kiemelve, éppen itt az ideje annak, hogy a szomszéd lány végre békén hagyja a családot, amit a férjnek is tudomásul kell vennie.

 

