Üldözik az UFO-k? Döbbenetes észlelésről számolt be a fiatal színész - Fotó!

Nem mindennapi látványban volt része a férfinak. A fiatal színész úgy véli, UFO-t sikerült megörökítenie, amelyet kifejezetten ő vonzott be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 20:30
ufo beszámoló ufo-észlelés színész

Egy meglehetősen különös, Angliában készült fotó kavart hatalmas vihart, amely a szemtanú állítása szerint klasszikus repülő csészealj formájú volt, és ami a  város egén cikázott keresztül. A helyi média beszámolója szerint az érdekes képet egy helyi férfi, a 27 éves Gideon Allen készítette március 1-jén, vasárnap kora reggel Liverpool városában, aki úgy véli, a fotón egy UFO látható, amelyet kifejezetten ő vonzott be.

UFO
Ledöbbent a fiatal színész, amikor egy UFO repült át az égen / Fotó:  unsplash (illusztráció)

Döbbenetes látványban volt része a színésznek: UFO bukkant fel az égbolton

Zümmögő hangot hallottam, és felnéztem az égre: az objektum meglehetősen alacsonyan szállt, lebegett és cikázott a víz felett az Albert Dock mellett

- emlékezett vissza a színészként dolgozó férfi.

Allen azt is megfigyelte, ahogy a különös, áttetsző tárgy feltűnően hasonlít egy klasszikus repülő csészealjra, amelynek az elejét fény világította meg. Az összezavarodott szemtanú elmondása szerint az objektum ezután egy ideig lebegett, majd balra repült a levegőben, aztán egy pukkanást követően nyoma veszett.

Azzal kapcsolatban, hogy mi lehetett a szokatlan tárgy, Allen azt sugallta, szerinte egy földönkívüli látogató lehetett, akit kifejezetten az ő jelenléte érdekelt. A boszorkányság gyakorlójaként azon is eltöprengett, talán a mágikus, spirituális képességei vonzották be az idegeneket, majd lépett velük tudtán kívül kapcsolatba. Miután azonban nyilvánosságra hozta a feltételezett UFO-ról készült képet, a szkeptikusok rögvest kijelentették, csak egy egyszerű egy lufit látott: ezt az észlelés során hallott, pukkanó zajjal is alátámasztották írja a Coast to Coast.

Te mit gondolsz?

A színész Gideon, aki eredetileg Prestonból származik, egyébként már 2024-ben azt jósolta, az idegenek látogatásai Liverpoolban növekedni fognak, miután abban az évben a városba költözött. Ezt a kijelentését később az adatok is alátámasztották, hiszen a Merseyside-i rendőrségnek UFO-król és idegenekről szóló jelentéseinek a száma 2024 és 2025 között gyakorlatilag megduplázódott: 2024-ben 17, míg 2025-ben már 34 bejelentés érkezett.

 

 

