Földönkívüli kísérlet részesei vagyunk? A híres zenész szerint ez a helyzet

Az énekes úgy véli, hogy a körülöttünk lévő világ nem olyan természetes, mint ahogy hisszük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
A Happy Mondays énekese, Shaun Ryder úgy gondolja, hogy a világ egy emberi állatkert, és mi egy földönkívüli kísérlet részesei vagyunk. A zenész elmélete szerint mindvégig az űrlények alakították a világ történelmét.

A földönkívüliek irányítják a világot
A zenész szerint a földönkívüliek évek óta piszkálják   Fotó: Illusztráció: pixabay.com

Shaun Ryder úgy véli, hogy a körülöttünk lévő világ nem olyan természetes, mint hisszük, és hogy az idegenek már évszázadok óta részt vesznek a Föld fejlesztésében.

A 63 éves zenész elmondása alapján már gyerekkorától kezdve tudta az igazságot, miszerint az űrlények irányítják a világot.

Amióta kicsi voltam, mindig azt gondoltam, hogy ez nem a mi bolygónk, hanem egy kísérlet az állatkertben. Belenyúltak a dolgokba intelligensen megterveztek minket. Azonban már jó pár éve nem láttam egy UFO-t sem

A férfi elismeri, hogy élete során fogyasztott kábítószert, és azt is bevallotta, hogy az űrlényes elmélet mögött esetleg hallucinációk vagy mentális problémák állhatnak.

Ugyanakkor úgy véli, hogy a földönkívüliek személyesen őt célozták meg és zaklatják. A földönkívülieken kívül a zenéről is nyilatkozott, a zenész 63 évesen, fiatalkori őrületének lezárásaként úgy döntött, hogy bepótolja azokat a zenéket, amelyekről fiatal korában lemaradt.

Ha most is a 20 éves Shaun lennék, akkor teljesen őrült lennék. Amikor betöltöttem a negyvenet, eljött az ideje, hogy felnőjek, és véget vessek az összes őrültségnek. Egyszerűen unalmassá vált. Megváltozol, lecsendesedsz... A 18 és 17 éves gyerekeim soha nem ismertek ilyen embert

Shaun Ryder elmondta, furcsa, hogy csak most ismeri meg a 90-es évek zenéit, de eddig annyira őrült életet élt, hogy nem volt ideje meghallgatni őket - írja a DailyStar.

 

