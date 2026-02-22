Ennek a hátborzongató zsugorodásnak a jelei a Hold felszínén gerincek formájában jelennek meg. Egy új tanulmány több mint 1000 ilyen tektonikus hátságot fedezett fel a Hold felszínén, amelyekről eddig nem tudtunk.

A Hold továbbra is zsugorodik, a NASA veszélyes holdrengésekre figyelmeztet Fotó: pexels.com

A Hold felszíne is folyamatosan változik

A Smithsonian Intézet szerint ezek a Hold felszínének legfiatalabb geológiai képződményei közé tartoznak, utalva arra, hogy a folyamat még mindig folyamatban van. Ezeket a gerinceket földalatti tektonikus tevékenység hozza létre. A Nemzeti Légi- és Űrmúzeum Föld- és Bolygókutató Központjának tudósai szerint ezek széles körben elterjedtek a Hold felszínén.

Ez azt jelenti, hogy a Hold továbbra is zsugorodik, és ez befolyásolhatja a NASA jövőbeli holdfelszíni útjait. „Nagyon izgalmas időszakban járunk a holdtudomány és -kutatás szempontjából” – mondta Cole Nypaver geológus, a tanulmány vezető szerzője. „A közelgő holdkutatási programok, mint például az Artemis, rengeteg új információval fognak szolgálni a Holdunkról. A holdtektonika és a szeizmikus aktivitás jobb megértése közvetlenül elő fogja segíteni ezen és a jövőbeli küldetések biztonságát és tudományos sikerét.”

A Hold tektonikája nem egészen ugyanúgy működik, mint a Földön. A földkéreg lemezekre tagolódik, amelyek elcsúsztak egymás mellett, összefutottak, majd szétváltak. Így a Földet hatalmas hegyvonulatok, mély óceáni árkok, sőt vulkángyűrűk borítják .

A Hold kérge ezzel szemben nem lemezekre tagolódik – bár a földalatti feszültségek „megkülönböztethető felszínformákhoz” vezettek. Ez magában foglalja az úgynevezett lebenyes hegeket is, amelyek akkor keletkeznek, amikor a Hold kérge összenyomódik. Ez olyan erőket hoz létre, amelyek az anyagot felfelé és a közeli kéreg fölé tolják egy törésvonal mentén, gerinceket hozva létre. Ezek a meredek lejtők a Hold-felföldön találhatók. Az elmúlt egymilliárd évben alakultak ki, ami a Hold történetének körülbelül 20% -a.

2010-ben kiderült, hogy a Hold lassan zsugorodik – a feltételezések szerint több százmillió év alatt körülbelül 45 méterrel zsugorodik az átmérője.

És ez az összehúzódás okozza ezeknek a lebenyhevedereknek a kialakulását. Ez azt jelenti, hogy a NASA-nak tudnia kell, hol instabil a talaj, hogy az űrhajósok és élőhelyeik a lehető legbiztonságosabbak legyenek. A holdrengések akár az 5-ös erősségűek is lehetnek a Richter-skálán, és több mint 10 percig is tarthatnak, ami veszélyt jelent a holdon lévő épületekre. A kutatás a The Planetary Science Journalban jelent meg - szemlézi a The Sun.