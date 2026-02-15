A 9 legfurcsább tárgy, ami a Holdon maradt

A NASA az Artemis II. holdmisszió márciusi indulására készül, ami ennek a hatalmas küldetésnek a lehető legkorábbi lehetséges dátuma, miután egyszer már elhalasztották a hónap elején.

Több tárgy is van a Hold felszínén / Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Ezek maradtak a Hold felszínén

A korábban február 8-ra tervezett küldetést elhalasztották, miután egy főpróba során a folyékony hidrogén elkezdett szivárogni. Az indítás után az Artemis kétszer kerüli meg a Földet, mielőtt transzlunáris keringést hajt végre, amely manőver a Hold felé tolja az űrszondát. Ez az Oriont egy Hold körüli pályára küldi, majd a Hold gravitációját felhasználva visszalöki a Föld felé.

A korábbi Hold-látogatók missziójuk után nem hagyták el nyom nélkül a bolygó felszínét, számos szokatlan tárgyat hagytak hátra maguk után. Neil Armstrong és Buzz Aldrin a hírek szerint mindent kidobott a holdkompból a történelmi landolás után, amire már nem volt szükségük – beleértve az amerikai zászlót tartó tokot, a leszállás közvetítéséhez használt tévékamerát és a holdkőzetek gyűjtéséhez használt eszközöket –, így egy kis „hulladéklerakó zónát” hoztak létre az Apollo–11 leszállóhelyétől nyugatra. Az űreszköz súlyának csökkentése elengedhetetlen volt a felszálláshoz. A későbbi Apollo-missziók még több tárgyat hagytak hátra, így összesen nagyjából 181 tonnányi felszerelés és törmelék szóródott szét a Hold felszínén. Nézzük, mik is ezek a Holdon maradt nyomok.

1. Emberi hulladék

Összesen 96 zsáknyi emberi hulladék van a Holdon. A tudósok abban reménykednek, hogy idővel majd visszajuttatják őket a Földre és akkor megvizsgálhatják, hogyan változtatta meg állapotukat a bolygón töltött idő. Egyelőre azonban lezárva el vannak szórva a felszínen.

2. Családi fotó

Charles Duke, az Apollo–16 űrhajósa egy bekeretezett családi fotót hagyott a Hold felszínén.

3. Hamvak

Gene Shoemaker egy amerikai geológus volt, földi krátert tanulmányozott, ezenkívül számos üstököst és bolygót fedezett fel. Halála után hamvait a Lunar Prospector űrszonda kapszulájában a Holdra szállították.

4. Zászló

Minden Apollo-küldetés részeként kitűztek egy zászlót. Ez Neil Armstrongékkal kezdődött és azóta is nagy hagyománya van. Az akkori döntést röviddel a kitűzés előtt hozták meg, de ikonikussá vált az első zászló képe. Mivel a Holdon nincs szél, a zászlók természetes módon nem tudtak „repülni”, ezért a mérnökök kihúzható vízszintes rudakkal tervezték őket, hogy nyitva tartsák őket - írja az Express.