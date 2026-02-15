A 9 legfurcsább tárgy, ami a Holdon maradt
Ezeket hagyták ott a Holdon a küldetések során. A mai napig felfedezhetőek ott ezek a dolgok.
A NASA az Artemis II. holdmisszió márciusi indulására készül, ami ennek a hatalmas küldetésnek a lehető legkorábbi lehetséges dátuma, miután egyszer már elhalasztották a hónap elején.
Ezek maradtak a Hold felszínén
A korábban február 8-ra tervezett küldetést elhalasztották, miután egy főpróba során a folyékony hidrogén elkezdett szivárogni. Az indítás után az Artemis kétszer kerüli meg a Földet, mielőtt transzlunáris keringést hajt végre, amely manőver a Hold felé tolja az űrszondát. Ez az Oriont egy Hold körüli pályára küldi, majd a Hold gravitációját felhasználva visszalöki a Föld felé.
A korábbi Hold-látogatók missziójuk után nem hagyták el nyom nélkül a bolygó felszínét, számos szokatlan tárgyat hagytak hátra maguk után. Neil Armstrong és Buzz Aldrin a hírek szerint mindent kidobott a holdkompból a történelmi landolás után, amire már nem volt szükségük – beleértve az amerikai zászlót tartó tokot, a leszállás közvetítéséhez használt tévékamerát és a holdkőzetek gyűjtéséhez használt eszközöket –, így egy kis „hulladéklerakó zónát” hoztak létre az Apollo–11 leszállóhelyétől nyugatra. Az űreszköz súlyának csökkentése elengedhetetlen volt a felszálláshoz. A későbbi Apollo-missziók még több tárgyat hagytak hátra, így összesen nagyjából 181 tonnányi felszerelés és törmelék szóródott szét a Hold felszínén. Nézzük, mik is ezek a Holdon maradt nyomok.
1. Emberi hulladék
Összesen 96 zsáknyi emberi hulladék van a Holdon. A tudósok abban reménykednek, hogy idővel majd visszajuttatják őket a Földre és akkor megvizsgálhatják, hogyan változtatta meg állapotukat a bolygón töltött idő. Egyelőre azonban lezárva el vannak szórva a felszínen.
2. Családi fotó
Charles Duke, az Apollo–16 űrhajósa egy bekeretezett családi fotót hagyott a Hold felszínén.
3. Hamvak
Gene Shoemaker egy amerikai geológus volt, földi krátert tanulmányozott, ezenkívül számos üstököst és bolygót fedezett fel. Halála után hamvait a Lunar Prospector űrszonda kapszulájában a Holdra szállították.
4. Zászló
Minden Apollo-küldetés részeként kitűztek egy zászlót. Ez Neil Armstrongékkal kezdődött és azóta is nagy hagyománya van. Az akkori döntést röviddel a kitűzés előtt hozták meg, de ikonikussá vált az első zászló képe. Mivel a Holdon nincs szél, a zászlók természetes módon nem tudtak „repülni”, ezért a mérnökök kihúzható vízszintes rudakkal tervezték őket, hogy nyitva tartsák őket - írja az Express.
Az Apollo–17 zászlajának, amelyet Gene Cernan tűzött ki, szokatlan története volt: az Apollo–11 küldetésén már megjárta a Holdat és visszatért, mielőtt kiállították volna az irányítóközpontban. Ennek pótlására egy másik zászlót vittek magukkal az Apollo–17-tel, amely aztán visszatért a Földre, hogy ugyanazon a falon függjön.
5. Toll és kalapács
Az 1500-as évek végén Galilei a hírek szerint különböző súlyú tárgyakat dobott le a pisai ferde toronyból, hogy bebizonyítsa: az esési sebességük nem függ a tömegüktől. 1971-ben az Apollo–15 űrhajósa, David Scott megismételte ezt a kísérletet a Holdon: egyszerre ejtett el egy kalapácsot és egy tollat, hogy szemléltesse Galilei elvét, és mindkettő ugyanabban a pillanatban érte el a holdfelszínt. Az általa használt toll Baggintól, a Légierő Akadémia kabalájától, egy sólyomtól származott.
6. Bukott űrhajós
Az Apollo–15 űrhajósai által hátrahagyott Bukott űrhajós egy alumínium szobor, amelyet a belga művész, Paul Van Hoeydonck készített. A kis művet David Scott, az Apollo–15 küldetésének parancsnoka rendelte meg.
7. Golflabda
Alan Shepard még egy gyors, szóló holdbéli golfozást is beiktatott az Apollo–14 küldetése során. Titokban magával vitt egy ütőfejet, amelyet egy eszközhöz rögzített, majd két labdát is elütött a Hold felszínén.
8. Holdjárók, holdfelszerelések
Az Apollo–11 leszállóegységének lábán elhelyezett emléktáblán ez áll: „Itt léptek először a Holdra a Föld bolygó emberei. Kr. u. 1969. július. Békével érkeztünk az egész emberiség nevében.” David Scott űrhajós egy Bibliát is egy holdjáró műszerfalán hagyott, és néhány golflabda is a felszínen maradt Alan Shepard híres Apollo–14-es ütései után.
9. Arany olajág
Alan Bean, az Apollo–12 űrhajósa egy kis arany olajágat is elhelyezett ott Clifton C. Williams emlékére, aki a misszió holdkomp pilótájaként tervezett szolgálni, de egy NASA T-38-as sugárhajtású gép mechanikai hiba okozta balesetében meghalt.
