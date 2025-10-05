Kitálalt a kutató: rég eltűnt emberi civilizáció nyomait leplezhetik le a Holdon

Megdöbbentő állítást tette egy tudós, miszerint az űrhajósok hamarosan egy 50 000 évvel ezelőtt a Holdon élt emberi civilizáció maradványait fedezhetik fel.

A kutató szerint egy elveszett emberi civilizáció maradványait rejti a Hold. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Ősi város maradványai állnak a Holdon

A geológus és író Gregg Braden, Joe Rogan podcastjában azt mondta, hogy az égitest egy olyan ősi várost rejt, amelyek a létezését az Egyesült Államok és Oroszország a hidegháború idején eltitkolta a nyilvánosság elől. Azonban az újonnan felemelkedő űrkutató országok, Kína és India azt tervezik, hogy élőben közvetítik felfedezéseiket, amint az előttünk álló expedíciók elérik a holdfelszínt.

Kína Chang’e-7 nevű robotmissziója 2026-ra van ütemezve, míg India Chandrayaan-4 küldetése várhatóan 2028-ban indul, és mindkét ország a 2030 és 2040 közötti években tervezi az embereket is bevonó Hold-missziókat. A tudós, aki több művében is írt a Holdon és a Marson való élet lehetőségéről, úgy véli, hogy az űrhajósok régészeti struktúrákat fognak találni, amelyeken felismerhető emberi írásjelek lesznek.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy ezek mi magunk vagyunk, múltunk egy ciklusából, amikor nagy és gyönyörű dolgokat hoztunk létre együttműködéssel, amíg háborúval el nem pusztítottuk magunkat. Most újraismételjük ezt a kört.

- állította Braden.

Braden korábban, például a Deep Truth és a Gaia TV’s Missing Links című műveiben már leírta, hogy a Holdon élő emberek egy 50 000 évvel ezelőtti földi civilizációból származtak, amely űrutazó technológiát fejlesztett ki, mielőtt önmagát elpusztította volna.

A jelenlegi tudományos adatok, köztük a NASA Lunar Sample Compendium gyűjteménye és a Holdról készült nagy felbontású képek nem mutatnak mesterséges struktúrákat vagy feliratokat a holdfelszínen. Ennek ellenére Braden azt állítja, hogy a NASA Clementine missziójának felvételein 90 fokos szögű formák láthatók, amelyek nem fordulnak elő a természetben, ezért szerinte egy ősi civilizáció építette őket évezredekkel ezelőtt.

Braden ezeket a holdi alakzatokat a Mars Cydonia régiójának hasonló geometrikus formáihoz kapcsolta, például a híres "Mars-arc" és a több piramis alakú domb esetéhez, amelyek szerinte 50 000 évesek lehetnek a kőzetrétegek kormeghatározása alapján. A NASA visszautasította ezeket az állításokat, mondván, hogy a Mars építményszerű formái természetes képződmények.