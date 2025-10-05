Kitálalt a kutató: rég eltűnt emberi civilizáció nyomait leplezhetik le a Holdon

Egy geológus szerint a közelgő kínai és indiai holdmissziók olyan felfedezést tehetnek, amely örökre megváltoztathatja az emberiség történelmét. A tudós állítja, hogy a Holdon 50 000 éve egy fejlett emberi civilizáció élt, és ezt eddig elhallgatták előlünk.
Megdöbbentő állítást tette egy tudós, miszerint az űrhajósok hamarosan egy 50 000 évvel ezelőtt a Holdon élt emberi civilizáció maradványait fedezhetik fel.
A geológus és író Gregg Braden, Joe Rogan podcastjában azt mondta, hogy az égitest egy olyan ősi várost rejt, amelyek a létezését az Egyesült Államok és Oroszország a hidegháború idején eltitkolta a nyilvánosság elől. Azonban az újonnan felemelkedő űrkutató országok, Kína és India azt tervezik, hogy élőben közvetítik felfedezéseiket, amint az előttünk álló expedíciók elérik a holdfelszínt.
Kína Chang’e-7 nevű robotmissziója 2026-ra van ütemezve, míg India Chandrayaan-4 küldetése várhatóan 2028-ban indul, és mindkét ország a 2030 és 2040 közötti években tervezi az embereket is bevonó Hold-missziókat. A tudós, aki több művében is írt a Holdon és a Marson való élet lehetőségéről, úgy véli, hogy az űrhajósok régészeti struktúrákat fognak találni, amelyeken felismerhető emberi írásjelek lesznek.
A bizonyítékok arra utalnak, hogy ezek mi magunk vagyunk, múltunk egy ciklusából, amikor nagy és gyönyörű dolgokat hoztunk létre együttműködéssel, amíg háborúval el nem pusztítottuk magunkat. Most újraismételjük ezt a kört.
- állította Braden.
Braden korábban, például a Deep Truth és a Gaia TV’s Missing Links című műveiben már leírta, hogy a Holdon élő emberek egy 50 000 évvel ezelőtti földi civilizációból származtak, amely űrutazó technológiát fejlesztett ki, mielőtt önmagát elpusztította volna.
A jelenlegi tudományos adatok, köztük a NASA Lunar Sample Compendium gyűjteménye és a Holdról készült nagy felbontású képek nem mutatnak mesterséges struktúrákat vagy feliratokat a holdfelszínen. Ennek ellenére Braden azt állítja, hogy a NASA Clementine missziójának felvételein 90 fokos szögű formák láthatók, amelyek nem fordulnak elő a természetben, ezért szerinte egy ősi civilizáció építette őket évezredekkel ezelőtt.
Braden ezeket a holdi alakzatokat a Mars Cydonia régiójának hasonló geometrikus formáihoz kapcsolta, például a híres "Mars-arc" és a több piramis alakú domb esetéhez, amelyek szerinte 50 000 évesek lehetnek a kőzetrétegek kormeghatározása alapján. A NASA visszautasította ezeket az állításokat, mondván, hogy a Mars építményszerű formái természetes képződmények.
Ami Braden bizonyítékait illeti, megerősítetlen történetekre hivatkozott az Apollo-program űrhajósaitól, akik állítólag struktúrákat és írásokat láttak a Holdon, amit a NASA és Oroszország 50 éve eltitkolt.
Az Apollo–11 űrhajósai, Neil Armstrong és Buzz Aldrin, állítólag egy hatalmas UFOt vagy fémszerkezetet figyeltek meg a Hold túlsó oldalán 1969-es küldetésük során, és bázisként említették a rádióadásokban, mielőtt a NASA megszakította a kapcsolatot. Ez az állítólagos esemény szerepel például Mary Bennett és David Percy 2001-es könyvében, a Dark Moon: Apollo and the Whistle-Blowers-ben is.
Anita Mitchell, a néhai NASA-pilóta, Edgar Mitchell özvegye elárulta, hogy férje mindig is hitt az idegenek létezésében, hiszen rengeteg űrhajós látott már fent furcsaságokat.
Szerintem amikor az űrprogramunk aktív volt, a holdfelszínről közvetített adásokat megszakították, mert az űrhajósok olyan dolgokat láttak, amiket nem lett volna szabad látniuk vagy elmondaniuk. Most, hogy sokan közülük már nincsenek velünk, halálos ágyukon sem hiszik el, hogy ezek a dolgok még mindig nem kerültek nyilvánosságra. Felvételek és videók is vannak, és szerintem ezek valódiak.
- tette hozzá Braden.
Braden és Rogan szerint további jelek is arra utalnak, hogy az emberi történelem túlmutat a jelenleg elfogadott 200–300 ezer éves időkereten. Egyesek például egy Kínában talált, egymillió éves koponyát is emlegetnek, amelyet a kihalt gyeniszovai emberhez kötnek, ez azt sugallja, hogy a modern ember vagy közeli rokonai sokkal korábban léteztek, mint gondoltuk - írta a Daily Mail.
