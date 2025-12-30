RETRO RÁDIÓ

Tragikus hirtelenséggel meghalt Pestszentlőrinc alpolgármestere

Kedd hajnalban, 59 éves korában elhunyt Pestszentlőrinc-Pestszentimre alpolgármestere. Politikustársai megrendülten reagáltak a hírre, miszerint tragikus hirtelenséggel meghalt Petrovai László kollégájuk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 18:31
petrovai lászló alpolgármester pestszentlőrinc képviselő

Tragikus hirtelenséggel, 59 éves korában meghalt Petrovai László, a XVIII. kerület alpolgármestere. Petrovai László 2010-től önkormányzati képviselőként, majd 2019-től alpolgármesterként tevékenykedett Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatában, ahol gyerekkorát is töltötte.

Meghalt Petrovai László, a 18. kerület alpolgármestere
59 éves korában meghalt Petrovai László, a 18. kerület alpolgármestere (Fotó: Facebook)

Petrovai László 1966-ban született Budapesten. Édesanyja magyar-népművelés szakos tanár volt, édesapja pedig gépészmérnök. Petrovai építészmérnöki és tanári végzettséggel rendelkezett. A politika iránt 2010-ben kezdett el komolyabban érdeklődni.  Ebben az évben csatlakozott az LMP-hez, aminek kerületi listavezetőjeként került be a helyi önkormányzat képviselő testületébe.  Miután kilépett a pártból, alapító tagja lett a Párbeszéd Magyarországért Pártnak.

Megrendülve búcsúzom Petrovai Lászlótól, barátomtól, a 18. kerület alpolgármesterétől, aki ma hajnalban váratlanul hunyt el

– közölte Facebook oldalán a főpolgármester, Karácsony Gergely.

Kedd hajnalban jött a hír, hogy meghalt Petrovai László

Az egyik legalázatosabb politikustárs volt, akit valaha ismertem és akivel közösen dolgozhattam. (...) Fel sem fogom, hogy itt hagyott minket és ilyen fiatalon. Pár napja még a kerületi teendőkről beszéltünk

– írta Kunhalmi Ágnes, MSZP-s országgyűlési képviselő egy hozzászólásban.

Építészmérnökként, tanárként a jövőt tervezte, oktatta, közszolgálati munkájában pedig következetesen a közösség érdekeit tartotta szem előtt. Szenvedélyes és kitartó harcosa volt a környezetvédelemnek, valamint az épített örökség megóvásának

– fogalmazott Szaniszló Sándor, a kerület DK-s polgármestere.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu