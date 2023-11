"A fűtés minimális és megesznek a csótányok" - bérlakásbotrány: Szaniszlóék áldatlan állapotok közé kényszerítették a bérlőket

Bentlakással pályáztatták meg a teljes gépészeti átalakítást és a külső hőszigetelést. El tudják képzelni, hogy egy reggel arra ébredtek a családok, hogy éppen bontják a vízvezetéket és a csatornát? Ez is jól mutatja azt a fajta nemtörődömséget, nem odafigyelést az önkormányzat és a háttérintézményei részéről, hogy végig sem gondolják: a munkálatok közben alapszolgáltatások fognak ideig-óráig szünetelni. Amikor leesett nekik, hogy ezt így nem lehet, akkor egyik pillanatról a másikra megpróbálták a bérlőket átmeneti bérlakásokban helyezni. Ekkor derült ki, hogy a "király meztelen": éveken keresztül nem törődtek az önkormányzati bérlakásokkal. Ad hoc módon elhelyezték a bérlőket, de ezek az önkormányzati bérlakások a legkevésbé voltak előkészítve arra, hogy akár ideiglenesen is lakjanak bennük. Egy család olyan lakásba került, ahol két nap múlva megjelent az áramszolgáltató és leszerelte az órát, mert az önkormányzatnak nem volt érvényes szerződése a szolgáltatóval. Egy másik családot olyan lakásba költöztettek, ahol nincs megfelelő fűtés, és mivel ez egy panellakás, a téli szezon alatt nem is javítható a rendszer