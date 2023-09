Ezt kérik a XVIII. kerületiek, de a polgármester magasról tesz rájuk

Szükség lenne itt egy zebrára, annál is inkább, mert a Ganz-telep amúgy is a kerület egyik széle, és a legkevésbé ellátott területek közé tartozik. Nagy a forgalom, a nyugdíjasok például innen utaznak Vecsésre a bevásárló központba, de a közelmúltban megnyílt áruház megközelítését is segítené. Fontos lenne, hogy erre a problémára mihamarabb megoldást találjunk