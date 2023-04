Az Üllői úton csak félmunka lesz a közelgő felújítás – Videó!

A XVIII. kerület vezetése úgy döntött, nem vár tovább a fővárosra, önerőből újítja fel az Üllői utat. A történet még a kampányban kezdődött, amikor is Szaniszló Sándor és Karácsony Gergely is megígérte, hogy az Üllői utat komplexen felújítják. Szaniszló ütötte is a vasat, Karácsony Gergely finoman szólva sem. 2020 júniusában például a kerület DK-s polgármestere azt mondta, közbenjárásának hála, a Fővárosi Közgyűlés 1,1 milliárd forintot különített el az Üllői út legrosszabb szakaszának megtervezésére és rendbetételére. De nem történt semmi… 2021-ben, a választás előtt erősödő kampányígéretek sűrűjében maga Karácsony Gergely főpolgármester is beszélt a „2022 elején” kezdődő felújításról. Tavaly tavasszal viszont Szaniszló még mindig csak a lobbizásnál tartott, és azt mondta, a legfőbb feladat, hogy a főútvonal alatt haladó nagynyomású vízvezetékeket kicseréljék. Ez nem történik most meg, hiszen csak a kopóréteg cseréje várható, amit Szaniszlóék finanszíroznak, hiszen a polgármesternél betelt a pohár.