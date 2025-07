„Ez jutott a budapestieknek nyárra” – végleg összeomlott a főváros közlekedése

Alapvetően a nyári szünet a főváros mindennapjaira is hatást szokott gyakorolni. A közlekedés szempontjából ez abban szokott megnyilvánulni, hogy a szünidő alatt általában enyhül a forgalom, de idén nyáron ez egyáltalán nem mondható el – hívta fel rá a figyelmet a Facebook oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint az a tény, hogy Budapest megállt, a rossz idő pedig végleg betett a város közlekedésének nagyban köszönhető a Fővárosi Önkormányzat hozzá nem értésének.

Nyári életkép Budapest közlekedéséről: a szünidő alatt is mindennaposak a fővárosban a kilométereken át araszoló, egybefüggő kocsisorok Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Elesett Budapest közlekedése

Szentkirályi Alexandra egy Reels videóban mutatta be a közösségi oldalán, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak Budapest útjain július elején: a főváros különböző csomópontjainál készült felvételeken folyamatos a dudaszó és egymást érik az összefüggő, feltorlódott kocsisorok. Ez már hetek óta velejárója a magyar főváros mindennapjainak, ami már önmagában is szinte minden közlekedőnél kiverte a biztosítékot. Minderre pedig a hétfőn megérkezett hidegfront és az azt követő ítéletidő csak rátett egy lapáttal.

A rossz idő végleg betett a város közlekedésének. Hiába a nyári szünet, óriási dugók teszik tönkre ma is a budapestiek napját

– írta a Facebookon Szentkirályi Alexandra a dudaszótól hangos képsorok mellé.

Ráadásul – ha mindez nem lenne elég – a főváros szinte összes hídján egyszerre van érvényben valamilyen korlátozás, ezen kívül pedig sávszűkítések és lezárások is nehezítik a közlekedést Budapesten, ahol lassan olyan lesz a forgalomba merészkedni, mintha az ember valamilyen rendhagyó szabadulószobába váltana jegyet. Még ezt a teljesen elfuserált szituációt is lehetett fokozni, amit a fideszes politikus szerint a főváros vezetése meg is tett.

Ezt az egyébként is katasztrofális közlekedési helyzetet a városvezetés megfejelte azzal, hogy a Lánchíd mellett még az alsó rakpartot is lezárta

– emlékeztet a bejegyzésben Szentkirályi Alexandra, aki szerint a főpolgármestert valószínűleg azért nem zavarja különösebben a kialakult helyzet, mert miután sikeresen elgáncsolták Budapest közlekedését, Karácsony Gergely úgy döntött, hogy szabadságra megy – gyakorlatilag egész nyárra.