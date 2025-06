Totális közlekedési káosz Budapesten - áll a város, egyre dühösebbek a budapestiek!

A budapestiek egyre dühösebben kommentálják a kialakult helyzetet. A közösségi oldalakon és az utazós csoportokban sorra jelennek meg a felháborodott bejegyzések.

A rakpart le van zárva, a budapestiek más útvonalon kell közlekedjenek Fotó: Szentkirályi Alexandra

Totális káosz, reggel 1,5 órát ültem a dugóban, ennyit még tanítási időben sem

A 9-es busz késett 30 percet, a villamosok is dugóban álltak

Ne jöjjön senki autóval a városba, kész rémálom

- ilyen jellegű kommentekkel van tele az internet. Többen kiemelik, hogy a lezárásokhoz semmilyen érdemi forgalomszervezési alternatíva nem társult, a város szinte megbénult, miközben az iskolákban mát nyári szünet van, így a forgalom elvileg enyhébb is lehetne.

„A város ma is elesett!”

– fakadt ki Szentkirályi Alexandra, nem is véletlenül. Hiába nincs már tanítás, Budapesten ma reggel olyan káosz fogadta az autósokat és a közösségi közlekedőket, amit a legsötétebb tanítási napokon is ritkán látni.





Karácsony Gergely főpolgármester és csapata ugyanis újabb rakpartlezárásba kezdett: hétköznap is teljesen zárva tartják a pesti alsó rakpartot a Lánchíd és az Erzsébet híd között. Mindeközben zajlik a 4-6-os villamos felújítása, sávszűkítésekkel, villamospótló buszokkal, és persze a Lánchíd is továbbra is zárva.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Flórián téri felüljárón, a Lágymányosi hídon és a Szabadság híd környékén is munkálatok folynak — a budai és pesti oldalakon szinte egyetlen gyorsan járható útvonal sem maradt.

A 9-es buszok 15-30 perces késésekkel közlekednek, a 6-os villamos megáll a síneken, mert a torlódó autók ellepik a vágányokat is. Egy utas így panaszkodott:

Másfél óra volt eljutni a X. kerületből a XI.-be. Ne menjen senki Budapestre!

A közlekedési bizottság ugyan ma is tárgyalt a helyzet gyorsításáról, de az utasok tapasztalata szerint a helyzet egyre romlik: a belvárosi dugók átterjedtek a külső kerületekbe is.

A Budapest Műhely szakértői szerint a rakpart gyalogosbarát átalakítása önmagában jó ötlet lenne - de jelen állapotában csak még nagyobb káoszt okoz.

Valódi várostervezésre lenne szükség, nem ideológiai gesztusokra

- fogalmaztak.