Grace Kelly egy zalai nőben született le újra - állítja a magyar Nostradamus - Videó

Hét éven át, apró gyermekként megmagyarázhatatlan, idegen emlékek törtek elő egy zalaegerszegi lányból. Edinában mintha két ember élt volna, mígnem felnőttként a magyar Nostradamus feltárta neki az igazságot: Grace Kelly, az Oscar-díjas hercegnő lelke benne él!
Mélyen a zsigereiben érezte M. Edina, hogy ő más, mint a többi gyerek. A szülei mesélték el neki, hogy kisgyerekként nem olyan élményei voltak, mint a kortársainak. Nem képzeletbeli barátokról beszélt, nem babázott, hanem az égboltot figyelte. Időnként pedig egy balesetről beszélt, az „ő balesetéről”. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás segített megfejteni neki felnőttként: Grace Kelly lelke született le benne újra a földre!
Több mint 40 év telt el azóta, hogy az Oscar-díjas színésznő, a monacói hercegnő, Grace Kelly szörnyű balesetet szenvedett Franciaországban, a Route de la Turbie nevű (D37) kanyargós hegyi úton. A szörnyű baleset az egész világot megdöbbentette. A hercegnő a lányával volt és ő vezetett, amikor 1982. szeptember 13-án hiába fékezett egy hajtűkanyarban, a kocsija lesodródott az útról és vagy negyven métert zuhant. Stephanie életben maradt - bár ő is megsérült -, de a hercegnő másnap az orvosi beavatkozások ellenére örökre lehunyta a szemét.
Grace Kelly lelke azonban nem sokkal később ismét leszületett a Földre – legalábbis ezt állítja Illy Roland Tamás. A Nagy Duett nyerteseit is megjósoló magyar Nostradamus egy különleges találkozásra alapozza állítását. Felkereste ugyanis a 42 éves Edina azzal, hogy újra előtörtek belőle a kisgyerekkori emlékek, amik a születését követően évekig gyötörték őt.
„Segítséget kért, mert nem értette, mi történik. Mindig egy sportautót vezetett, száguldott egy szerpentines úton, és mindig ugyanabban a kanyarban halt meg. Minden nap azt mondogatta a szüleinek: Ez történt velem… és most nem akarok így meghalni. Ráadásul a szülei szerint az egyik első szava is az volt: túl gyors” – mesélte Tamás mágus, aki a gyermekkori mondatból „hívta le” az univerzumtól Edina emlékeit – az előző életeit.
Mozaikként álltak neki össze a kirakós darabjai:
szerinte mind ugyanoda vezetnek.
Ő Grace Kelly, a színésznő újra itt van köztünk! Edinában, egy magyar zalaegerszegi nőben él. Kelly a halála után egy évvel, 1983. szeptember 22-én tért vissza – Edinaként
– állítja a mágus, aki szerint erre több bizonyíték is van az égiektől: az élet-halál dátumai.
„Kelly szeptember 13-án balesetezett. Edina megszületése pontosan egy évre rá, ugyanarra a napra volt kiírva. Az élet-halál dátuma volt ez” – folytatta Tamás.
Itt jön szerinte a sors különös fonala: Grace Kelly 14-én hunyt el. Edina édesanyja mindig is a 14-ét tartotta a legszerencsétlenebb napnak. „Nem tudta megmagyarázni miért, csak érezte: ami 13-án elindult, az mindig 14-én csúcsosodott ki, kifejezetten félt, nehogy ezen a napon jöjjön világra a kicsi” – részletezte.
Edina végül 8 nappal később született meg, szeptember 22-én - épp teliholdkor.
Csaknem 24 órás vajúdás után, pont, ahogy Grace Kelly életét is csaknem 24 órán át próbálták megmenteni
– tárta fel a jeleket a mágus.
A mágus szerint Kelly halálának napja Edina átkozott napja lett: az ő anyai nagymamája és nagypapája, sőt az apukája is ezen a napon hunyt el.
Grace Kelly tehát Tamás szerint Edinában él tovább. Újjászületett, mert küldetést kapott.
Kellynek a haláláig az volt a feladata, hogy megmutassa a világnak a női szépség, a báj és a státusz erejét. Ez volt az ő üzenete, amit az egész világ felé közvetített. Most Edinaként nem a külsőségekkel, nem a státusszal kell képviselnie magát, hanem szavakkal, gondolatokkal, üzenetekkel. Az ő feladata, hogy az üzeneteit átadja, azt, amit Grace Kelly már nem tudott tovább vinni
– zárta szavait a magyar Nostradamus.
Korábban Tamásnak egy látomása is volt: szerinte Annabelle, a démoni baba keze lehet Dan Rivera, a paranyomozó halálában. Erről a Ripost videóját itt nézheted meg:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.