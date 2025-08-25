Grace Kelly egy zalai nőben született le újra - állítja a magyar Nostradamus - Videó

Mélyen a zsigereiben érezte M. Edina, hogy ő más, mint a többi gyerek. A szülei mesélték el neki, hogy kisgyerekként nem olyan élményei voltak, mint a kortársainak. Nem képzeletbeli barátokról beszélt, nem babázott, hanem az égboltot figyelte. Időnként pedig egy balesetről beszélt, az „ő balesetéről”. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás segített megfejteni neki felnőttként: Grace Kelly lelke született le benne újra a földre!

Grace Kelly 53 évesen hunyt el / Fotó: NORTHFOTO

Grace Kelly benne él tovább

Több mint 40 év telt el azóta, hogy az Oscar-díjas színésznő, a monacói hercegnő, Grace Kelly szörnyű balesetet szenvedett Franciaországban, a Route de la Turbie nevű (D37) kanyargós hegyi úton. A szörnyű baleset az egész világot megdöbbentette. A hercegnő a lányával volt és ő vezetett, amikor 1982. szeptember 13-án hiába fékezett egy hajtűkanyarban, a kocsija lesodródott az útról és vagy negyven métert zuhant. Stephanie életben maradt - bár ő is megsérült -, de a hercegnő másnap az orvosi beavatkozások ellenére örökre lehunyta a szemét.

Grace Kelly lelke azonban nem sokkal később ismét leszületett a Földre – legalábbis ezt állítja Illy Roland Tamás. A Nagy Duett nyerteseit is megjósoló magyar Nostradamus egy különleges találkozásra alapozza állítását. Felkereste ugyanis a 42 éves Edina azzal, hogy újra előtörtek belőle a kisgyerekkori emlékek, amik a születését követően évekig gyötörték őt.

„Segítséget kért, mert nem értette, mi történik. Mindig egy sportautót vezetett, száguldott egy szerpentines úton, és mindig ugyanabban a kanyarban halt meg. Minden nap azt mondogatta a szüleinek: Ez történt velem… és most nem akarok így meghalni. Ráadásul a szülei szerint az egyik első szava is az volt: túl gyors” – mesélte Tamás mágus, aki a gyermekkori mondatból „hívta le” az univerzumtól Edina emlékeit – az előző életeit.

A világhírű szépség egy hajtűkanyarban hiába fékezett, megcsúszott a sportautójával, áttörte a járművel a védőfalat, és fáknak csapódva a mélybe zuhant / Fotó: GettyImages

Küldetést kapott, visszatért

Mozaikként álltak neki össze a kirakós darabjai:

Edina születésnapja,

Grace Kelly balesete,

és halálának dátuma

szerinte mind ugyanoda vezetnek.

Ő Grace Kelly, a színésznő újra itt van köztünk! Edinában, egy magyar zalaegerszegi nőben él. Kelly a halála után egy évvel, 1983. szeptember 22-én tért vissza – Edinaként

– állítja a mágus, aki szerint erre több bizonyíték is van az égiektől: az élet-halál dátumai.