„Az alkohol és a drogok miatt börtönbe kerültem – most már absztinens vagyok és büszke apa”

Egy apa megosztja, hogy változtatta meg életét a száraz január évekig tartó problémás alkoholfogyasztás után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 20:30
alkoholizmus alkoholprobléma függőség leszokás

Egy férfi elárulta, tinédzserkora óta küzd az alkoholizmussal. Részegen vagy másnaposan járt dolgozni, nem tudott sokáig megtartani egy munkahelyet és az élete egyre rosszabb fordulatot vett. A száraz január ébresztette rá a férfit, hogy meg kell változtatnia az életét.

A száraz január döbbentette rá, hogy problémája van az alkohollal
A száraz január remek módszer az alkoholproblémák felderítésére       Fotó: Samuel King Jr. / Pixabay

A száraz január döbbentette rá, hogy problémája van az alkohollal

45 éves Jay Motty YouTuber, aki Manchesterben él partnerével, a 39 éves Laurával. A párnak három gyermeke van, a 15 éves Lily, a 10 éves Ellis és a 9 éves Esmae.

Az apa elmondása szerint 14 évesen kezdett el mértéktelenül inni. A rossz szokása miatt nem volt stabil munkahelye, megromlottak a kapcsolatai és már a kábítószereket is kipróbálta.

Verekedésekbe keveredtem. Drogoztam. A 2000-es évek elején kábítószer-birtoklással vádoltak és hat hónapot töltöttem börtönben, amíg végül ejtették a vádakat. Aztán visszajöttem és ott folytattam, ahol abbahagytam. Minden romantikus kapcsolatom megromlott, mert az alkohol volt a prioritásom

2014-ben Laura közbelépett, hogy férje változtassa meg az életét. A férfi azt hitte, unatkozni fog és nem lesznek barátai. Nem gondolta, hogy képes lesz jól érezni magát alkohol nélkül.

Miután felhagyott az ivással, a háromgyerekes apa élete jelentősen javult, és már 11 és fél éve józan. Karrierjében is sikereket ért el, és a legtöbb barátja megkönnyebbült, amikor abbahagyta az ivást.

A férfi nagyon támogatja a száraz január ötletét, hiszen ekkor értik meg az emberek, hogy milyen az életük alkohol nélkül - írja a Mirror.

Szerintem a száraz január nagyszerű, mert megnyitja a lehetőséget az ivási szokások számbavételére. Amíg abba nem hagytam, sosem vettem észre, hogy a viselkedésem mennyire nem jellemző rám. Most mindenki láthatja a valódi énemet, beleértve a gyerekeimet is – és számomra ez a legfontosabb

 

