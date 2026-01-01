„Az alkohol és a drogok miatt börtönbe kerültem – most már absztinens vagyok és büszke apa”
Egy apa megosztja, hogy változtatta meg életét a száraz január évekig tartó problémás alkoholfogyasztás után.
Egy férfi elárulta, tinédzserkora óta küzd az alkoholizmussal. Részegen vagy másnaposan járt dolgozni, nem tudott sokáig megtartani egy munkahelyet és az élete egyre rosszabb fordulatot vett. A száraz január ébresztette rá a férfit, hogy meg kell változtatnia az életét.
A száraz január döbbentette rá, hogy problémája van az alkohollal
45 éves Jay Motty YouTuber, aki Manchesterben él partnerével, a 39 éves Laurával. A párnak három gyermeke van, a 15 éves Lily, a 10 éves Ellis és a 9 éves Esmae.
Az apa elmondása szerint 14 évesen kezdett el mértéktelenül inni. A rossz szokása miatt nem volt stabil munkahelye, megromlottak a kapcsolatai és már a kábítószereket is kipróbálta.
Verekedésekbe keveredtem. Drogoztam. A 2000-es évek elején kábítószer-birtoklással vádoltak és hat hónapot töltöttem börtönben, amíg végül ejtették a vádakat. Aztán visszajöttem és ott folytattam, ahol abbahagytam. Minden romantikus kapcsolatom megromlott, mert az alkohol volt a prioritásom
2014-ben Laura közbelépett, hogy férje változtassa meg az életét. A férfi azt hitte, unatkozni fog és nem lesznek barátai. Nem gondolta, hogy képes lesz jól érezni magát alkohol nélkül.
Miután felhagyott az ivással, a háromgyerekes apa élete jelentősen javult, és már 11 és fél éve józan. Karrierjében is sikereket ért el, és a legtöbb barátja megkönnyebbült, amikor abbahagyta az ivást.
A férfi nagyon támogatja a száraz január ötletét, hiszen ekkor értik meg az emberek, hogy milyen az életük alkohol nélkül - írja a Mirror.
Szerintem a száraz január nagyszerű, mert megnyitja a lehetőséget az ivási szokások számbavételére. Amíg abba nem hagytam, sosem vettem észre, hogy a viselkedésem mennyire nem jellemző rám. Most mindenki láthatja a valódi énemet, beleértve a gyerekeimet is – és számomra ez a legfontosabb
