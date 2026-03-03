Zelenszkij elnök arcátlan választ adott.

Ezért a mai napon felszólítottam az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni.