Orbán Viktor: "Felszólítottam az Európai Bizottság elnökét" - a Barátság kőolajvezetékről van szó - videó
Az Európai Bizottság szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.
Zelenszkij elnök arcátlan választ adott.
Ezért a mai napon felszólítottam az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.
Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni.
- mondta el Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában.
