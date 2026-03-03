RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "Felszólítottam az Európai Bizottság elnökét" - a Barátság kőolajvezetékről van szó - videó

Az Európai Bizottság szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

2026.03.03.
orbán viktor európai bizottság Barátság kőolajvezeték zelenszkij

Zelenszkij elnök arcátlan választ adott. 


Ezért a mai napon felszólítottam az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.


Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni.

- mondta el Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában.

