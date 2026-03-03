RETRO RÁDIÓ

Fontos újítást jelentettek be a Nemzeti Petícióról

A legfrissebb adatok szerint eddig már több mint 500 ezren küldték vissza postai úton a kérdőíveket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 10:20
Egyre több panasz érkezett, hogy nem kapták meg postai úton a nemzeti petíciós kérdőíveket, ezért a kormány úgy döntött, hogy digitálisan is elérhetővé teszik a kérdéseket - írja a Ripost. Nacsa Lőrinc, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: szükség van egy közös kiállásra az országot fenyegető tervek ellen. Hozzátette: a magyarok nem finanszírozzák a háborút és Ukrajna működését sem.

Nemzeti Petíció
Sokan tettek panaszt amiatt, hogy nem érkezett meg a postai úton a nemzeti petíciós kérdőív. A kormány ezért úgy döntött, hogy már online formában is üzenhetnek a magyarok Brüsszelnek
Fotó: Purger Tamás /  MTI

Óriási az érdeklődés, már meghaladta a félmilliót a visszaküldött petíciók száma

- jelentette ki az államtitkár. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig úgy fogalmazott, hogy mostantól egyetlen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek: Nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon.

Hozzátette, a magyar emberek Ukrajnának sem fognak fizetni, mert a pénzüket nem az ukrán államra, hanem saját hazájukra akarják költeni. A magyar családokra, a magyar gazdaság megerősítésére, valamint a falvak és városok fejlődésére.

Az államtitkár kiemelte, a magyarok nem fognak többet fizetni a benzinért és a rezsiért sem, mert nem fogadják el, hogy a brüsszeliek és az ukrán vezetés háborús tervei miatt elvágják Magyarországot az orosz energiától, és ennek árát a magyar emberekkel fizettessék meg.

Szerinte mindenki láthatja, hogy Magyarország óriási nyomás alatt áll, hogy beálljon a háborúpárti és ukránpárti sorba. Azt mondta:

 Brüsszel és Ukrajna pontosan tudja, hogy a nemzeti kormány ezt nem fogja megtenni, ezért akarnak bábkormányt hatalomra segíteni. Ezért zsarolnak nyíltan, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért okoznak szándékosan kárt Magyarországnak.


 

