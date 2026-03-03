Három kiskorú életére tört késsel egy román állampolgár Baracskán

Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt nyomoz a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves román állampolgárságú baracskai lakossal szemben, aki késsel támadt három kiskorúra. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

Baracskai támadás: 3 kiskorú életére tört késsel a román állampolgár. Fotó: freepik.com / Illusztráció

A rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon azt írta, hogy a férfi február 28-án baracskai ismerőseinél italozott, majd az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre távozott, ahonnan visszatért az ismerősökhöz.

A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyerekeket egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel.

A 14 éves fiú kiabálására abbahagyta a bántalmazást, majd elmenekült a baracskai támadó. A támadásban mindhárom gyerek megsérült; a sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján megalapozott a gyanú, hogy a férfi a cselekményét több ember sérelmére, esetleges ölési szándékkal követte el. A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették, majd több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását.