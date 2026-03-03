Szörnyű tragédia! Embert gázolt egy kamion Komlón
Azonnal rohantak a tűzoltók.
Elgázolt egy kamion egy embert Komlón, a Városház téren. Az illető a jármű alá szorult, ahonnan különleges emelőpárna segítségével emelték ki a műszaki mentést végző komlói és pécsi hivatásos tűzoltók. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre