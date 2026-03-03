„Ebből nagy show lesz” - Kós Hubert az olimpiai bajnok riválisával készül
A lehető legnagyobb egyetértésben és lendülettel úszik együtt edzésen Léon Marchand-nal olimpiai bajnokunk. Kós Hubert már most csúcsformában van.
A két olimpiai aranyérmes, Kós Hubert és Léon Marchand olyan elánnal húzza egymást előre a vízben, hogy abból idén is óriási eredmények születnek. Az augusztusi párizsi Európa-bajnokság mindkettejük számára az emlékezés viadala is, hiszen 2024-ben az olimpián Kós megnyerte a kétszáz hátat, Léon Marchand pedig négyszer hallgatta meg a Marseillaise-t.
A város ugyanaz, a színhely, az uszoda más lesz
- tájékoztatott Magyarovits Zoltán, Kós mestere. Budapestről kapcsolatban áll az Egyesült Államokban élő és edző, az olimpiai mellett, vb- és Eb-diadalokat is aratott Kóssal, aki februárban Knoxville-ben, a regionális viadalon megint kitett magáért. Élen végzett 100 yard háton, 400 vegyesen és 4x100 yard vegyes váltóban, a 200 yardos háton pedig másodikként zárt, de azt vallja, a NCAA egyetemi nagydöntő lesz az igazi felmérő.
Knoxville egy hasznos támpont a jelenlegi formáját illetően. Azt követően a párizsi kontinensbajnokság az igaz show, melyre Kós ereje teljében érkezik Európába.
Pillén is nagy időket várnak Kós Huberttől
Azt remélem, pillangón szintén kitesz magáért. Emlékezhetünk, két éve a belgrádi Eb-n Milák Kristóf mögött ezüstérmet érdemelt ki 100 pillén.
A magyar-francia úszórandevúkból az idei Eb-n kimarad a Kós-Marchand hát-vetélkedés, mert bár mindketten "négyúszásneműek", háton a magyar versenyző a jobb. Texasban együtt készülnek, ami mindkettejükre nézve jó hatással van.
Amint azt a francia klasszis korábban hangsúlyozta, csakis előnyét élvezi annak, hogy Huberttel tréingezhet
– tette hozzá Magyarovits.
