Együtt nyertek Párizsban olimpiát, most mégis külön utakon jár a két magyar úszófenomén. Miközben Kós Hubert nevétől hangos az uszodák világa, Milák Kristófról sok hitelt érdemlő infomációnk nincs. Kós legutóbb a Világ Kupa három állomásán gyűjtött be 9 aranyat, úszott két világcsúcsot, s a sorozat legjobbja lett a férfiak mezőnyében. Milákról mindössze annyit lehet tudni, hogy állítólag edz. Versenyen fél éve nem láthattuk.

Kós Hubert és Milák Kristóf az olimpiai aranyérmekkel Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A magyar úszás legelső világbajnoka, Hargitay András két hete beszélt arról, mi lehet Kós Hubert titka. A korábbi szövetségi kapitány a Borsnak ugyan egy szóval sem mondta ki Milák nevét, de a sorok között olvasva könnyen bele lehet képzelni, a szakember a két bajnok teljesen más hozzáállását hasonlította össze.

Kós teljesítménye azt példázza, hogy a befektetett munka mindig megtérül. A mai időkben mások felmentéseket kérnek, és kapnak az edzésmunka alól, ő viszont határozottan járja tovább a maga útját. Tiszteli az edzőjét, nem szól be neki, ezért állítom, hogy sportágának egyfajta nemes embere. Mások mellett ezt szűrtem ki a csapattársaival való viselkedéséből is

- nyilatkozta a Borsnak Hargitay, akinek a szavaival nehéz vitatkozni. Míg Kós edz, versenyez, Milák sorra mondja le a viadalokat, s korábbi edzőinek sem a tisztelet szó jutott elsőként eszükbe arról, ahogy viszonyul Kristóf a trénerekhez.

Kós Hubert megelőzte Milák Kristófot

Érdemes megnézni, mit tett a párizsi olimpia óta Kós és Milák. Utóbbi egyedül áprilisban az országos bajnokságon versenyzett, sorozatban harmadik világbajnoki részvételt mondta le, s idén már nem is úszik többet. Ezzel szemben Kós tavaly decemberben világbajnok lett idehaza rövidpályán, a nagy medencében is megvédte 200 háton szerzett vb-aranyát, nem mellesleg egyeduralkodó a Vk-n. Két friss világcsúcsával (100 és 200 hát) megelőzte Milákot is, aki egy rekordot tart, 200 pillangón.