Ez a titok? Kós Hubert mindenben ellentéte a bujkáló Miláknak

Teljesen más utat jár be két olimpiai bajnok úszónk. Kós Hubert mára a világ legjobbja, miközben Milák Kristófot alig látni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 09:00
Kós Hubert Milák Kristóf úszás

Együtt nyertek Párizsban olimpiát, most mégis külön utakon jár a két magyar úszófenomén. Miközben Kós Hubert nevétől hangos az uszodák világa, Milák Kristófról sok hitelt érdemlő infomációnk nincs. Kós legutóbb a Világ Kupa három állomásán gyűjtött be 9 aranyat, úszott két világcsúcsot, s a sorozat legjobbja lett a férfiak mezőnyében. Milákról mindössze annyit lehet tudni, hogy állítólag edz. Versenyen fél éve nem láthattuk.

Kós Hubert és Milák Kristóf az olimpiai aranyérmekkel
Kós Hubert és Milák Kristóf az olimpiai aranyérmekkel Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A magyar úszás legelső világbajnoka, Hargitay András két hete beszélt arról, mi lehet Kós Hubert titka. A korábbi szövetségi kapitány a Borsnak ugyan egy szóval sem mondta ki Milák nevét, de a sorok között olvasva könnyen bele lehet képzelni, a szakember a két bajnok teljesen más hozzáállását hasonlította össze.

Kós teljesítménye azt példázza, hogy a befektetett munka mindig megtérül. A mai időkben mások felmentéseket kérnek, és kapnak az edzésmunka alól, ő viszont határozottan járja tovább a maga útját. Tiszteli az edzőjét, nem szól be neki, ezért állítom, hogy sportágának egyfajta nemes embere. Mások mellett ezt szűrtem ki a csapattársaival való viselkedéséből is

- nyilatkozta a Borsnak Hargitay, akinek a szavaival nehéz  vitatkozni. Míg Kós edz, versenyez, Milák sorra mondja le a viadalokat, s korábbi edzőinek sem a tisztelet szó jutott elsőként eszükbe arról, ahogy viszonyul Kristóf a trénerekhez.

Kós Hubert megelőzte Milák Kristófot

Érdemes megnézni, mit tett a párizsi olimpia óta Kós és Milák. Utóbbi egyedül áprilisban az országos bajnokságon versenyzett, sorozatban harmadik világbajnoki részvételt mondta le, s idén már nem is úszik többet. Ezzel szemben Kós tavaly decemberben világbajnok lett idehaza rövidpályán, a nagy medencében is megvédte 200 háton szerzett vb-aranyát, nem mellesleg egyeduralkodó a Vk-n. Két friss világcsúcsával (100 és 200 hát) megelőzte Milákot is, aki egy rekordot tart, 200 pillangón.

