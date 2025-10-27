Egy budapesti lakás árát bukta el Kós Hubert

Az idei úszóvilágkupa férfi bajnoka, Kós Hubert elképesztő teljesítménnyel zárta a sorozatot: az összes hátúszószámot megnyerte, sőt Torontóban 100 és 200 méteren rövid pályás világcsúcsot is úszott. Ezzel nemcsak a férfiak között, hanem összesítésben is a legjobb lett – megelőzve a női bajnokot, az amerikai Kate Douglasst is. Papíron 184 ezer dollárt, azaz mintegy 61 millió forintot keresett, ám a szabályok szerint ebből egyetlen centet sem vehet fel, mivel az Egyesült Államokban még egyetemi úszónak számít, és az NCAA (Amerikai Úszószövetség) tiltja, hogy versenyzői pénzdíjat fogadjanak el.

Kós Hubert volt a világkupa legjobbja, de a pénzből semmit nem fog látni a fiatal úszó (Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU)

Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, a pénzdíj nem izgatott

– mondta a Magyar Úszószövetségnek Kós, aki hozzátette, hogy az egyetemi előírások nagyon szigorúak, és csak az összeférhetőséget vizsgáló bizottság döntheti el, kaphat-e bármilyen juttatást. Az azonban gyakorlatilag biztos, hogy a teljes összeg a World Aquatics kasszájában marad – ahogyan az már 2022-ben is történt, amikor Kós kisebb pénzdíját ugyanilyen okból nem vehette fel.

A fiatal magyar tehetség ezzel egy különös helyzetbe került: hiába a világszintű siker, a sportág történetének második magyar világkupabajnokaként – Hosszú Katinka után – anyagilag semmit sem profitálhat belőle. Hosszú Katinka egykor a világkupa igazi uralkodója volt, ötször nyerte meg a sorozatot, és 2016-ban 386 ezer dollárt keresett – több mint kétszer annyit, mint amennyi Kósnak most járna. Csakhogy a mostani lebonyolításban, három versenyállomással, és az amatőr státuszból fakadó korlátok miatt Kós Hubertnek esélye sincs felzárkózni hozzá – sem győzelmekben, sem anyagiakban – írta a Magyar Nemzet.

Kós Hubert megelőzte Milák Kristófot

Az úszó azonban nem kesereg: történelmet írt azzal, hogy első magyar férfiként megnyerte a világkupa-sorozatot, és megszerezte karrierje második felnőtt világcsúcsát is. Ezzel már két rekordot tart, míg Milák Kristóf egyet – így Kós Hubert jelenleg egy világrekorddal előzi meg honfitársát az aktív magyar világcsúcstartók elit klubjában. A pénz pedig – ahogy ő mondta – most másodlagos.