Megvan a Fradi új játékosa! Varga eladása után nagy bejelentést tett Kubatov Gábor

Argentin focistát igazolt a Fradi. Mariano Gómez érkezését Kubatov Gábor klubelnök jelentette be.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.07. 19:25
Módosítva: 2026.01.07. 19:38
Fradi Kubatov Gábor igazolás

Megvan a Fradi első téli igazolása. Mint ismert, a zöld-fehérek számára azzal kezdődött az átigazolási piac, hogy Varga Barnabás a görög AEK Athén csapatához szerződött, most viszont egy érkezőről számolt be Kubatov Gábor klubelnök. Az argentin Mariano Gómez a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását.

Kubatov Gábor klubelnök jelentette be Mariano Gómez érkezését
Mariano Gómez érkezését Kubatov Gábor klubelnök jelentette be Fotó: Földi Imre/Nemzeti Sport

Mariano Gómez a Fradi új igazolása

Egy kőkemény argentin a Fradiban! Mariano Gómez a védelem közepén érzi magát a legjobban! Nem ismer elveszett labdát és küzd a végsőkig! Isten hozott nálunk!

- jelentette be a Fradi új igazolását Kubatov Gábor klubelnök.

A 26 éves, 194 centiméter magas hátvéd a svájci Zürich csapatától érkezett a magyar rekordbajnokhoz. Értékét a Transfermarkt 1 millió euróra (384 millió Ft) becsüli. Az elmúlt másfél évben 62 mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és három gólpasszt adott.

 

