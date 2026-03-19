Megrázó vallomást tett Borbás Marcsi: A betegségem kizsigerelte a családot
Az ország gasztroangyala egyetlen percre sem áll meg. Ha épp nem egy műsor forgatásán van, akkor üzletasszonyként áll helyt a vállalkozásában, vagy épp a hatalmas konyhakertjében tevékenykedik. Borbás Marcsi egy podcastbeszélgetésben vallotta be, hogy túlterheltnek érzi magát és jó lenne már kicsit visszavenni a tempóból.
Borbás Marcsi televíziós műsorvezető, üzletasszony, online tartalomgyártó. Ha mindez nem lenne elég, mindemellett az őrségi birtokán hatalmas gazdaságot visz, vagy épp a legújabb szakácskönyvén dolgozik. Ez a rengeteg feladat mindenkinek feladná a leckét. A műsorvezető most bevallotta, ő is érzi, hogy lassítania kellene, de ezt nem teheti meg.
A Borbás Marcsi-recepteket mindenki ismeri idehaza
A műsorvezető egész életében arra törekedett, hogy bármit is csinál, azt szívvel-lélekkel és teljes erőbedobással csinálja. Ezt a mentalitást gyerekkorából hozza: „Vidéki lány vagyok, a Bácskában születtem, gazdálkodó családban. Nálunk természetes volt, hogy meg kell fogni a munkát. Mindent magunknak termesztettünk, voltak a nagyapámnak állatai, ezzel pedig rengeteg volt a munka” – emlékezett vissza a Gasztroangyal sztárja.
Borbás Marcsi betegsége beárnyékolta a gyerekkorát
Gyerekkorában volt egy súlyos betegsége, ami nagyon megtépázta a családot, úgy érzelmileg, mint anyagilag.
Gyerekkoromban volt egy súlyos hashártyagyulladásom, amivel egy éven keresztül kezeltek kórházban. Borzalmas időszak volt. Amellett, hogy a szüleim nagyon aggódtak értem, ez az időszak anyagilag is teljesen kizsigerelte a családot. Emiatt egész életemben bűntudatom volt és megfogadtam, hogy keményen fogok dolgozni azért, hogy visszaadjam a szüleimnek, amit akkor tőlük kaptam. Istennek hála ezt meg is tudtam tenni
– osztotta meg történetét a műsorvezető.
Borbás Marcsi: Ma kétszer annyit kell dolgoznom, mint régen!
Az örökké vidám műsorvezető boldogan tekint vissza pályájára, hálát ad a Jóistennek a sikereiért, de néha jó lenne lazítani. Régebben azt gondolta, hogy az ember először rengeteg munkát fektet a munkájába és majd később eljön az idő, amikor kicsit lazíthat, de most már tudja, hogy ez nem így van.
Az ember úgy indul neki az életnek, vagy egy vállalkozásnak, alapvetően a munkának, hogy az elején beleteszel minél több munkát, és utána pedig már elég picit kevesebbet dolgozni, de többet lehet belőle profitálni. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy manapság kétszer annyit dolgozom, mint régen
– vallotta be az üzletasszony.
A műsorvezető ma már tudja, hogy minél nagyobb egy vállalkozás, annál több munkával és felelősséggel jár. Rengeteg munkatársa van, akiknek a megélhetéséért felelősséget érez. „Több mint tíz saját alkalmazottam van. Hozzájuk jönnek még az operatőrök, technikusok, hangmérnökök, akik a műsorgyártásban segítenek nekem. Ugyanakkor a kert körül is szükségem van a segítségre. Ezeknek az embereknek a megélhetése tőlem függ, úgy érzem, felelősséggel tartozom értük. Ezért nem tehetem meg, hogy lógatom a lábam és azt mondom, hogy akkor most szünetet tartok” – jelentette ki határozottan a műsorvezető.
A műsorvezető szeretne több időt szánni saját magára
A Gasztroangyal műsorvezetője úgy érzi, hogy ideje lenne visszavenni a tempóból és több időt szánni a töltődésre, de nem tud kibújni a bőréből, számára fontos, hogy legyen kellő tartaléka.
Minden munkámat imádom csinálni, ez kétségtelen. Most 57 évesen már csak az kellene, hogy legalább egyharmaddal kevesebbet kelljen dolgoznom, hogy nekem is legyen időm eljárni edzeni és egyéb hétköznapi dolgokra. Vágyom arra, hogy legyen életem és lelkiismeret-furdalás nélkül azt tudjam mondani, hogy ma nem csinálok semmit!
– vallott őszintén az érzéseiről Borbás Marcsi.
A műsorvezető természetesen nagyon elégedett a mostani életével, és tudja, hogy nincs oka panaszra, csupán ma már tisztán látja a jövőbeli céljait és mostantól minden erejével erre akar fókuszálni.
