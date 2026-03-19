Megrázó vallomást tett Borbás Marcsi: A betegségem kizsigerelte a családot

Borbás Marcsi televíziós műsorvezető, üzletasszony, online tartalomgyártó. Ha mindez nem lenne elég, mindemellett az őrségi birtokán hatalmas gazdaságot visz, vagy épp a legújabb szakácskönyvén dolgozik. Ez a rengeteg feladat mindenkinek feladná a leckét. A műsorvezető most bevallotta, ő is érzi, hogy lassítania kellene, de ezt nem teheti meg.

Borbás Marcsi őrségi otthona egy hatalmas gazdaság, amit egyedül képtelenség lenne gondozni (Fotó: Borbás Marcsi)

A Borbás Marcsi-recepteket mindenki ismeri idehaza

A műsorvezető egész életében arra törekedett, hogy bármit is csinál, azt szívvel-lélekkel és teljes erőbedobással csinálja. Ezt a mentalitást gyerekkorából hozza: „Vidéki lány vagyok, a Bácskában születtem, gazdálkodó családban. Nálunk természetes volt, hogy meg kell fogni a munkát. Mindent magunknak termesztettünk, voltak a nagyapámnak állatai, ezzel pedig rengeteg volt a munka” – emlékezett vissza a Gasztroangyal sztárja.

Borbás Marcsi betegsége beárnyékolta a gyerekkorát

Gyerekkorában volt egy súlyos betegsége, ami nagyon megtépázta a családot, úgy érzelmileg, mint anyagilag.

Gyerekkoromban volt egy súlyos hashártyagyulladásom, amivel egy éven keresztül kezeltek kórházban. Borzalmas időszak volt. Amellett, hogy a szüleim nagyon aggódtak értem, ez az időszak anyagilag is teljesen kizsigerelte a családot. Emiatt egész életemben bűntudatom volt és megfogadtam, hogy keményen fogok dolgozni azért, hogy visszaadjam a szüleimnek, amit akkor tőlük kaptam. Istennek hála ezt meg is tudtam tenni

– osztotta meg történetét a műsorvezető.

Borbás Marcsi szakácskönyve hatalmas sikerrel fut az olvasok körében (Fotó: Borbás Marcsi / Facebook)

Borbás Marcsi: Ma kétszer annyit kell dolgoznom, mint régen!

Az örökké vidám műsorvezető boldogan tekint vissza pályájára, hálát ad a Jóistennek a sikereiért, de néha jó lenne lazítani. Régebben azt gondolta, hogy az ember először rengeteg munkát fektet a munkájába és majd később eljön az idő, amikor kicsit lazíthat, de most már tudja, hogy ez nem így van.

Az ember úgy indul neki az életnek, vagy egy vállalkozásnak, alapvetően a munkának, hogy az elején beleteszel minél több munkát, és utána pedig már elég picit kevesebbet dolgozni, de többet lehet belőle profitálni. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy manapság kétszer annyit dolgozom, mint régen

– vallotta be az üzletasszony.