Itt a bizonyíték az időutazásról – Az unoka megdönthetetlen dokumentumot talált nagyapjáról

Időutazó lehetett egy közösségi média felhasználójának a nagypapája, aki egy második világháború idején készült képen egy mai, modern okostelefont tart a kezében. A videó alatt sok komment érkezett, és sokan magyarázattal is szolgáltak a rejtélyes tárgy valódi kilétére.

A TikTok-felhasználó meg van győződve arról, hogy nagypapája időutazó, ugyanis egy iPhone van a férfi kezében

Fotó: Gemini – illusztráció!

Időutazó nagypapa kezében látható egy iPhone

Az időutazás már nagyon régóta foglalkoztatja az embereket, hiszen valljuk be, ki ne szeretné megtekinteni, hogy milyen jövő vár ránk, vagy egy általunk kedvesnek tartott időbe visszautazni, hogy újraéljük a pillanatot. Bár a tudósok a tudomány jelenlegi álláspontja szerint kijelentették, hogy az időutazás nem lehetséges, vannak olyanok, akik szentül meg vannak győződve arról, hogy igen is létezik, és erre még bizonyítékaik is vannak.

A közösségi médiában osztottak meg egy videót, amiről egy felhasználó azt állítja, hogy egy régi családi fotón a nagypapája szerepel, aki valójában időutazó lehetett, mert egy okostelefonhoz hasonló tárgyat tart a kezében. A videót a TikTokra töltötte fel egy „Jimmy The Filmmaker” nevű felhasználó, amiben egy második világháború idejében készült fotót mutatott be a nagyapjáról. A bejegyzés szerint a felhasználó a testvérével nézegette a képet, amikor észrevették, hogy a férfi kezében lévő tárgy feltűnően hasonlít a mai iPhoneokra. „Ez itt a nagyapám, George a második világháború idején. A testvéremmel néztük a képet, és felmerült bennünk: lehet, hogy nagypapa időutazó volt?” – mondta a videóban a felhasználó, s közben ráközelített a férfi kezében lévő tárgyra, miközben azt mondja, hogy testvérével szinte biztosak, hogy egy iPhone van a nagypapa kezében.

Hétköznapibb magyarázattal szolgáltak a kommentelők

A videó gyorsan terjedt, és sok felhasználóban szkepticizmust váltott ki, és sokkal hétköznapibb válaszokat adtak a képen látható tárgyra. Az egyik kommentelő szerint inkább egy tükör van a férfi kezében, mintsem egy modern kori telefon. Akkoriban a tükröket morzejelek visszaverésére is használták, vagy esetleg borotválkozásra. Ez a magyarázat megállná a helyét annak tudatában, hogy a képen látható férfi – akit csak George papaként említ a felhasználó – törölközővel a vállán látható, miközben másik kezében egy vizeskannát is tart.