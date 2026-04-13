„Fogalmam sem volt, hogy szívbetegségem van, amíg ki nem próbáltam ezt az egyszerű iPhone-trükköt”

A merseyside-i Caite Smith kezdetben félvállról vette a Graves-Basedow-kór tüneteit, köztük a szédülést és a szapora szívverést, ám egy iPhone-on használt alkalmazás végül kulcsszerepet játszott számára a diagnózis felállításában.

Caite Smith a közösségi médiában bukkant egy videóra, amelyben arra buzdították az embereket, hogy rögzítsék a szívverésüket az iPhone mikrofonjával, és töltsék fel a percenkénti leütéseket a Health nevű alkalmazásba. A 21 éves nő ekkor ismerte fel, hogy túl gyorsan ver a szíve, és azonnal orvoshoz fordult – írja a Mirror.

Caite szerint ez az egyszerű módszer megmentette az életét, mivel nem sokkal később diagnosztizáltak nála az életveszélyes betegséget. A tüneteit – például a szapora szívverést – kezdetben szorongásnak tulajdonította.

Amikor először meghallottam, milyen gyorsan ver a szívem, megdöbbentem, és azonnal éreztem, hogy ez nem normális. Amikor többször is megismételtem, egyértelművé vált, hogy a szívem tartósan túl gyorsan ver. De mivel fiatal voltam, nem tudtam, mi állhat a háttérben – és azt sem, mennyire súlyos a helyzet

– mesélte később a 21 éves Caite, aki úgy döntött, hogy egy videót tölt fel a szívveréséről a TikTokra, amely azóta több mint 15,4 millió megtekintést és 2,2 millió kedvelést ért el. A felvételen elmesélt, hogy szívdobogása annyira erős volt, hogy az inge is megmozdult tőle, ő azonban ezt akkor még csak a szorongásnak tulajdonította be.

Miután az orvosok megállapították nála a Graves-Basedow-kórt, először gyógyszert kapott a pulzusszám csökkentésére, majd radiojód-kezelést kapott, hogy elpusztítsák az érintett pajzsmirigysejteket és mérsékeljék a hormontermelést.

Rettenetesen féltem. Azonnal sírni kezdtem, amikor közölték velem, és pánikrohamot kaptam. Teljesen sokkban voltam. Őszintén szólva sosem gondoltam volna, hogy szívproblémáim lehetnek, főleg úgy, hogy a családomban senkinek nincs hasonló betegsége

– emlékezett vissza Caite, aki megpróbáltatásai során rengeteget fogyott, és most azért harcol, hogy mások idejében felismerjék a betegség figyelmeztető jeleit. „Azért akartam megosztani, hogy megmutassam: ami az interneten elsőre ártalmatlannak vagy érdekesnek tűnik, néha komoly dologra hívhatja fel a figyelmet. Sokan írtak nekem, akik hasonlót éltek át, és jó érzés volt látni, hogy nem vagyok egyedül ezzel.”