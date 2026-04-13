RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

„Fogalmam sem volt, hogy szívbetegségem van, amíg ki nem próbáltam ezt az egyszerű iPhone-trükköt”

Hihetetlen szerencséje volt egy 21 éves nőnek. Egy szimpla iPhone alkalmazásnak köszönhetően figyelt fel a betegség árulkodó tüneteire.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 13:00
iPhone alkalmazás betegség TikTok

A merseyside-i Caite Smith kezdetben félvállról vette a Graves-Basedow-kór tüneteit, köztük a szédülést és a szapora szívverést, ám egy iPhone-on használt alkalmazás végül kulcsszerepet játszott számára a diagnózis felállításában.

Az iPhone Health nevű alkalmazása segített neki felismerni a veszélyt. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Caite Smith a közösségi médiában bukkant egy videóra, amelyben arra buzdították az embereket, hogy rögzítsék a szívverésüket az iPhone mikrofonjával, és töltsék fel a percenkénti leütéseket a Health nevű alkalmazásba. A 21 éves nő ekkor ismerte fel, hogy túl gyorsan ver a szíve, és azonnal orvoshoz fordult – írja a Mirror.

Caite szerint ez az egyszerű módszer megmentette az életét, mivel nem sokkal később diagnosztizáltak nála az életveszélyes betegséget. A tüneteit – például a szapora szívverést – kezdetben szorongásnak tulajdonította.

Amikor először meghallottam, milyen gyorsan ver a szívem, megdöbbentem, és azonnal éreztem, hogy ez nem normális. Amikor többször is megismételtem, egyértelművé vált, hogy a szívem tartósan túl gyorsan ver. De mivel fiatal voltam, nem tudtam, mi állhat a háttérben – és azt sem, mennyire súlyos a helyzet

– mesélte később a 21 éves Caite, aki úgy döntött, hogy egy videót tölt fel a szívveréséről a TikTokra, amely azóta több mint 15,4 millió megtekintést és 2,2 millió kedvelést ért el. A felvételen elmesélt, hogy szívdobogása annyira erős volt, hogy az inge is megmozdult tőle, ő azonban ezt akkor még csak a szorongásnak tulajdonította be.

Miután az orvosok megállapították nála a Graves-Basedow-kórt, először gyógyszert kapott a pulzusszám csökkentésére, majd radiojód-kezelést kapott, hogy elpusztítsák az érintett pajzsmirigysejteket és mérsékeljék a hormontermelést.

Rettenetesen féltem. Azonnal sírni kezdtem, amikor közölték velem, és pánikrohamot kaptam. Teljesen sokkban voltam. Őszintén szólva sosem gondoltam volna, hogy szívproblémáim lehetnek, főleg úgy, hogy a családomban senkinek nincs hasonló betegsége

– emlékezett vissza Caite, aki megpróbáltatásai során rengeteget fogyott, és most azért harcol, hogy mások idejében felismerjék a betegség figyelmeztető jeleit. „Azért akartam megosztani, hogy megmutassam: ami az interneten elsőre ártalmatlannak vagy érdekesnek tűnik, néha komoly dologra hívhatja fel a figyelmet. Sokan írtak nekem, akik hasonlót éltek át, és jó érzés volt látni, hogy nem vagyok egyedül ezzel.” 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
