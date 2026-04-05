Mi igaz rád? Itt az ideje, hogy megtudd munkamániás vagy-e!

Te is érezted már úgy, hogy még otthon sem tudod elengedni a munkát vagy a sok teendőid elveszik az egész napodat és kikapcsolódni sem tudsz igazán? Egykönnyen meglehet, hogy te is munkamániás vagy.

Nem csak a dohányzás vagy az alkohol képes függőséget kiváltani az emberből, hanem ha hiszed, ha nem a munka is. Ha képtelen vagy letenni a munkát, állandóan ezen pörögsz és otthon sem bírsz kikapcsolódni, ideje, hogy megvilágosodj.

Ha az alábbi hét jelből, akárcsak négy is igaz rád, már komoly bajban vagy, Dr. Carla Marie Manly klinikai szakpszichológus szerint pedig egy barát vagy családtag a legjobb, ha felhívja rá a figyelmed, hogy lég ebből, túl sokat dolgozol. Talán éppen itt az ideje, hogy változtass.

Természetesen ezek a figyelmeztető jelek sokfélék lehetnek, sokszor nem is egyszerű felismerni. De ha azon kapod magad, hogy sok időt töltesz a szeretteid nélkül, a stressz és a szorongás kézen fogva követnek téged, akkor lehetséges, hogy munkamániás vagy.

A Life.hu cikke szerint a kutatók a munkamánia felismeréséhez létrehozták az úgynevezett Bergen munkafüggőségi skálát. 7 kritériumot néznek a besorolásnál, aminek alapján megállapítható a munkamánia.

Folyamatosan azon jár az agyad, hogy dolgoznod kéne, nem tudsz kikapcsolni. Sokkal több időt töltesz munkával, mint amennyit szeretnél. Azért dolgozol, hogy a bűntudatod, szorongásod vagy a depressziód csökkenjen. A környezeted jelzi, hogy túl sokat dolgozol, de nem hallgatsz rájuk. Stresszes leszel, ha nem tudsz dolgozni. Háttérbe szorítod a hobbidat, a szabadidős tevékenységeket és a párkapcsolatodat a munka miatt. Annyit dolgozol, hogy egészségügyi gondjaid, főként alvásproblémáid lesznek miatta.

A sok munkának hátránya van, amely az egészségi állapotodon és a szociális kapcsolataidon is hamar meglátszik. Cortney Edmondson elárulta, hogyan befolyásolta a munkamánia az egész életét.

Heti 70-80 óra munka után kezdett ráeszmélni, hogy a helyzet tarthatatlan, nem csak a családi kapcsolatai romlottak meg de súlyos álmatlanság gyötörte.

Nem gondoltam, hogy a 70-80 órás munkahét problémát jelent, amíg rá nem jöttem, hogy szó szerint nincs életem a munkán kívül. A barátaimmal töltött idő nagy részét azzal töltöttem, hogy mértéktelenül ittam, hogy átmenetileg megkönnyebbülést érjek el

- mesélte el elkeserítő helyzetét.