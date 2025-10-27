Kitálalt a dietetikus: így károsítja a szervezeted a kávé

Akár korán kelő típus vagy, akár nem, sokan nem tudjuk elkezdeni a napot a reggeli koffeinadagunk nélkül. Szükségét érezzük, hogy energetizálva legyünk a nap kezdés vagy edzésünk előtt – legtöbben, mindössze a felkelés utáni egy órán belül kávéhoz nyúlnak.

Negatív hatással is járhat a kávé / Fotó: freepik.com

Néha a kávé többet árt, mint használ

Bár a kávéról kimutatták, hogy számos súlyos egészségügyi állapot kockázatát csökkenti, a szívbetegségtől kezdve a rákig, de egyeseknél káros hatással társulhat, megemelheti a kortizolszintet és alvási nehézségeket okozhat.

A kávé a világ egyik legkedveltebb itala, és sokunk számára az első csésze kávé egy dédelgetett rituálé

- idézi a Daily Mail, Dr. Federica Amati-t, a ZOE diéta egyik táplálkozási szakértőjét. A szakember hozzáteszi, hogy egyben erős fiziológiai stimuláns is, mely hatással lehet bélrendszerünkre, általános egészségünkre.

Dr. Federica Amati lebontja, miképpen van negatív hatással szervezetünkre a kávéfogyasztás, milyen változásokkal jár, valamint mi mit tudunk tenni egészségünk érdekében.

Stressz és szorongás

Amikor kávét iszunk, különösen reggel, az a kortizol – a fő stresszhormonunk – szintjének hirtelen emelkedését okozza

- mondja a szakértő.

Bár a kávé a dopaminfelszabadulás révén segíthet abban, hogy készen álljunk a napra, ha közvetlenül ébredés után isszuk, az valójában felerősítheti a kortizolszint megugrását. Bár ez nem mindenki számára probléma, jó figyelni testünk jelzéseire. Ennek elkerülése érdekében érdemes megvárni a kortizolszint csökkenést, amely ébredés után egy vagy két órával csillapodik.

Alvászavar

Amennyiben túl közel fogyasztjuk el kedvenc kávéadagunkat a lefekvéshez, az bizony bezavarhat az esti nyugodt és pihentető alvási rutinba. Már egyetlen csésze kávé is elegendő ehhez. A kutatók azt is megfigyelték, hogy bizonyos agyi jelek laposabbak voltak, ami arra utal, hogy koffein hatása alatt az agy inkább egy úgynevezett „kritikus állapothoz” hasonlít – ebben vagyunk a legfogékonyabbak és legéberebbek, ami viszont megzavarhatja a regenerációt és a helyreállítási folyamatokat.

A koffein az agyban található adenozinreceptorok blokkolásával fejti ki hatását – ugyanazok a receptorok, amelyek elősegítik az álmosságot –, ezért késleltetheti az elalvást és ronthatja az alvás minőségét, ha túl későn fogyasztjuk.

A mély alvásról kimutatták, hogy hozzásegít a demencia elkerüléséhez, elősegítve a salakanyagok eltávolítását az agyban. A koffein felezési idejét körülbelül hat órára becsülik, ami azt jelenti, hogy egy délután 2 órakor elfogyasztott kávé koffeinjének fele még este 8 órakor is jelen van a szervezetünkben.