Kitálalt a dietetikus: így károsítja a szervezeted a kávé

Megtudtuk, hogy mitől káros a kávé, ami sokak számára életmentőnek érződik, de könnyen meglehet, hogy többet árt, mint amennyit használ.
Akár korán kelő típus vagy, akár nem, sokan nem tudjuk elkezdeni a napot a reggeli koffeinadagunk nélkül. Szükségét érezzük, hogy energetizálva legyünk a nap kezdés vagy edzésünk előtt – legtöbben, mindössze a felkelés utáni egy órán belül kávéhoz nyúlnak.
Néha a kávé többet árt, mint használ
Bár a kávéról kimutatták, hogy számos súlyos egészségügyi állapot kockázatát csökkenti, a szívbetegségtől kezdve a rákig, de egyeseknél káros hatással társulhat, megemelheti a kortizolszintet és alvási nehézségeket okozhat.
A kávé a világ egyik legkedveltebb itala, és sokunk számára az első csésze kávé egy dédelgetett rituálé
- idézi a Daily Mail, Dr. Federica Amati-t, a ZOE diéta egyik táplálkozási szakértőjét. A szakember hozzáteszi, hogy egyben erős fiziológiai stimuláns is, mely hatással lehet bélrendszerünkre, általános egészségünkre.
Dr. Federica Amati lebontja, miképpen van negatív hatással szervezetünkre a kávéfogyasztás, milyen változásokkal jár, valamint mi mit tudunk tenni egészségünk érdekében.
Stressz és szorongás
Amikor kávét iszunk, különösen reggel, az a kortizol – a fő stresszhormonunk – szintjének hirtelen emelkedését okozza
- mondja a szakértő.
Bár a kávé a dopaminfelszabadulás révén segíthet abban, hogy készen álljunk a napra, ha közvetlenül ébredés után isszuk, az valójában felerősítheti a kortizolszint megugrását. Bár ez nem mindenki számára probléma, jó figyelni testünk jelzéseire. Ennek elkerülése érdekében érdemes megvárni a kortizolszint csökkenést, amely ébredés után egy vagy két órával csillapodik.
Alvászavar
Amennyiben túl közel fogyasztjuk el kedvenc kávéadagunkat a lefekvéshez, az bizony bezavarhat az esti nyugodt és pihentető alvási rutinba. Már egyetlen csésze kávé is elegendő ehhez. A kutatók azt is megfigyelték, hogy bizonyos agyi jelek laposabbak voltak, ami arra utal, hogy koffein hatása alatt az agy inkább egy úgynevezett „kritikus állapothoz” hasonlít – ebben vagyunk a legfogékonyabbak és legéberebbek, ami viszont megzavarhatja a regenerációt és a helyreállítási folyamatokat.
A koffein az agyban található adenozinreceptorok blokkolásával fejti ki hatását – ugyanazok a receptorok, amelyek elősegítik az álmosságot –, ezért késleltetheti az elalvást és ronthatja az alvás minőségét, ha túl későn fogyasztjuk.
A mély alvásról kimutatták, hogy hozzásegít a demencia elkerüléséhez, elősegítve a salakanyagok eltávolítását az agyban. A koffein felezési idejét körülbelül hat órára becsülik, ami azt jelenti, hogy egy délután 2 órakor elfogyasztott kávé koffeinjének fele még este 8 órakor is jelen van a szervezetünkben.
Gátolja a vasfelszívódást
A kávé polifenoljai – ugyanaz az antioxidáns, amely számos egészségügyi előnyéhez kapcsolódik – kismértékben csökkenthetik bizonyos ásványi anyagok, például a vas felszívódását.
Ez részben vízhajtó hatásával is magyarázható, mivel így könnyebben kiürül minden a szervezetből. Ezen hatások korlátozása érdekében Dr. Amati azt javasolja, hogy növelje a vasbevitelt olyan étrendi forrásokból, mint a vörös hús és a hüvelyesek.
Negatívan serkenti az emésztést
A megserkent emésztés növeli a gyomorsav és bélmozgást. Ez azért van, mert a koffein serkenti a gyomorsav termelődését és ellazítja a gyomor tetején található billentyűt, növelve a gyomorsav nyelőcsőbe való visszajutásának kockázatát, ami égő érzést okoz.
Bár ez segít beindítani az emésztési folyamatot, savasságot is okoz a gyomorban, ami kellemetlen érzést okoz. Emiatt is érdemes egy órát várni ébredés után a kávéfogyasztással.
Vérnyomás és koleszterinszint növelése
Sokféle kávé tartalmaz természetes vegyületeket, például diterpéneket, amelyeket összefüggésbe hoztak a magasabb LDL-koleszterinszinttel, ami elzárhatja az artériákat és növelheti a szívbetegségek kockázatát.
A szűretlen kávé, mint például a francia presszókávé vagy a török kávé, kafestol és kahweol nevű vegyületeket tartalmaz, amelyek növelhetik az LDL (az úgynevezett „rossz”) koleszterin szintjét
- mondja a szakértő.
A szűrt kávé sokkal jobb választás.
A koffeinmentes lehet a megoldás?
Érdekes módon azonban mind a koffeintartalmú, mind a koffeinmentes kávé hasonló védőhatást mutat számos krónikus betegséggel szemben, ami arra utal, hogy a kávé egészségügyi előnyei túlmutatnak magán a koffeinen.
Amennyiben szeretnénk lemondani a kávéról érdemes fokozatosan tenni, mivel a meggondolatlan elvonás tünetekkel járhat, mint a fejfájás vagy fáradtság.
A reggeli kávé fogyasztásának reggeli utánra halasztása, miután a természetes kortizolszint kiegyenlítődött, szintén segíthet csökkenteni az éhségrohamokat.
Összességében a mérsékelt kávéfogyasztás – napi körülbelül három-öt csésze, ami a legtöbb felnőtt számára akár 400 mg koffeint is biztosít – az egészséges étrend részének tekinthető.
