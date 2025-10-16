RETRO RÁDIÓ

Refluxnak hitte a tüneteket egy édesapa, mielőtt lesújtó diagnózist kapott

Értetlenül áll a család az eset előtt, hiszen a férfi mindig is egészségesen élt. A kétgyermekes édesapa hónapokon át gyomorégésnek és savas refluxnak hitte tüneteit, mielőtt kiderült, hogy valójában negyedik stádiumú nyelőcsőrákban szenved.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 16:00
A 41 éves Zack Van Aarde 2024 elején keresett fel orvost, miután egyre gyakrabban tapasztalt gyomorégést és emésztési panaszokat. Háziorvosa reflux elleni gyógyszert írt fel neki, mivel a savas reflux – amikor a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe – általában ártalmatlan, bár kellemetlen állapot.

A kétgyermekes édesapa hónapokon át gyomorégésnek és savas refluxnak hitte tüneteit. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

2025 júliusában azonban Zack rosszul lett: a lépcsőn összeesett és vért hányt. Felesége, Jess, a zajra ébredt fel hajnalban. „Hajnali ötkor ébredtem, és nehéz légzést, majd egy zuhanást hallottam. Amikor kiszaladtam, Zack a földön feküdt, és vért hányt” – idézte fel a nő. Gyorsan mentőt hívtak, és a férfit a plymouthi Derriford kórházba szállították az Unilad szerint.

Refluxnak hitté a nyelőcsőrák tüneteit

Az orvosok először gyomorfekélyre gyanakodtak, de az endoszkópos vizsgálat – amikor kamerát vezetnek le a nyelőcsőbe – sokkal súlyosabb diagnózist hozott: negyedik stádiumú nyelőcsőrákot. 

Sokkoló volt. Mindig igyekeztem fitt és egészséges maradni, fiatal apaként sosem gondoltam volna, hogy ilyesmi történhet

– emlékezett vissza Zack, aki azóta kemoterápiát kap, kéthetente kezeléseken és rendszeres vérvizsgálatokon esik át, hogy kiderüljön, csökkent-e a hat centiméteres daganat, és lehetséges-e a műtéti eltávolítása. „Hullámvasút ez az egész” – mondta. „Mindig is egészségesen éltem, de most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a lehető legjobb esélyt adjuk magunknak.”

Mivel a betegség miatt nem tud dolgozni, Zack és felesége GoFundMe-oldalt hoztak létre, hogy anyagi segítséget gyűjtsenek a család fenntartásához, valamint olyan kiegészítő kezelésekhez, amelyeket az NHS nem finanszíroz. Az orvosok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy minden alternatív terápiát csak szakorvosi felügyelettel szabad végezni.

Zack a gyűjtéshez is hozzájárul: minden beérkező 10 font után egy mérföldet fut. „A kemoterápia minden sejtet elpusztít – a jókat és a rosszakat is. Ezért olyan módszereket keresünk, amik segítenek a sejtek gyorsabb regenerálódásában.” A férfi többek között hiperbár oxigénterápián, C-vitaminos infúzión és vörösfény-terápián is részt vesz. 

Eltökélt vagyok, hogy mindent megtegyek, ami csak lehetséges a családomért

– tette hozzá.

 

