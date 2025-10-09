,,Most mindenki láthatja, milyen szörnyű ember valójában" - rákosnak hazudta magát az édesanya, hogy milliókat gomboljon le barátjáról

Egy anya, aki azt hazudta, hogy halálos rákban szenved, hogy ezzel pénzt csaljon ki a barátjától mellnagyobbító műtétre, most több mint 30 ezer font (több mint 13 millió forint) visszafizetésére kötelezték.

Éveken át színlelte, hogy méhnyak-, petefészek-, vastagbél-, bél- és mellrákban szenved. Fotó: Freepik - illusztráció

A 35 éves, Laura McPherson éveken át színlelte, hogy méhnyak-, petefészek-, vastagbél-, bél- és mellrákban szenved. Még a saját kislányát is abban a hitben tartotta, hogy meg fog halni. A nő részletes történeteket talált ki, és olyan szelfiket küldött, amelyeken állítólag kórházi kezeléseken vett részt. Azt állította, hogy Ausztriában, egy magánklinikán kap terápiát, hogy méheltávolításon esett át, sőt, azt is, hogy kemoterápiát kap az NHS egyik kórházában – írja a Mirror.

A férfi, Jon Leonard, még egy vezető brit onkológussal is időpontot szervezett, de Laura azt mondta, inkább marad az NHS kezelésnél. Miközben Jon és a kislány aggódott az állítólagosan haldokló anya miatt, Laura a férfi pénzét mellnagyobbításra, holisztikus kezelésekre és külföldi fogyókúrás terápiákra költötte.

Jon, aki jótékonysági rendezvényeivel közel 40 millió fontot gyűjtött rákos alapítványok számára, összesen 25 ezer fontot veszített a csalás miatt. Egy alkalommal még egy 30 ezer fontos Rolex órát is ajándékozott Laurának, miután a nő azt hazudta, hogy „meggyógyult” az egyik rákfajtából.

A Derby Crown Court október 6-i tárgyalásán a bíróság elrendelte, hogy McPherson január 5-ig fizessen vissza 30 714 fontot. A pénzt egy karóra eladásából tervezik előteremteni, de nem erősítették meg, hogy ez az ajándék Rolex lenne. A nőt korábban börtön helyett két év közösségi munkára ítélték, ahogy arról korábban mi is beszámoltunk.

A tárgyalás után Jon Leonard nyilatkozott:

Végre vége. Ma lezárult nyolc és fél nehéz év. Soha nem volt rákos, és most kiderült, hogy már középiskolás kora óta kitalál ilyen történeteket. Most mindenki láthatja, milyen szörnyű, hazug és manipulatív ember valójában

A márciusi meghallgatáson Jonathan Straw bíró úgy fogalmazott: „Laura McPherson gonosz és számító hazudozó, aki öt éven át tartó megtévesztésbe kezdett. Nehéz elképzelni, hogy valaki ennyire kegyetlen legyen azokkal, akik szeretik és törődnek vele. Ez kifinomult, hosszan tartó bűncselekmény volt, amely súlyos érzelmi és anyagi károkat okozott Mr. Leonardnak.”