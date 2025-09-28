4 éven át járt orvosokhoz panaszaival, de úgy gondolták, túl fiatal a rákhoz

Lesújtó diagnózist kapott egy édesanya, akinek orvosai éveken át azt mondták, túl fiatal a rákhoz. A betegséget már túl későn vették észre, így szerveinek felét el kellett távolítani.

A rákdiagnózis a fiatal anyuka jövőbeli terveit teljesen felrúgta (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw

A rengeteg orvosi látogatás és vizsgálat ellenére sem foglalkoztak a nővel, de ő érezte, hogy rákról lehet szó

A 31 éves Chelsea Davies elárulta, hogy összetört és dühös volt, amiért a rákot ilyen későn fedezték fel, miután négy év alatt tízszer is járt orvosnál. A fiatal anyuka 2021 májusában kezdett hasi fájdalmat és székrekedést tapasztalni, de az orvosok menstruációs fájdalomnak tulajdonították a tüneteket. Annak ellenére, hogy Chelsea attól tartott, rák lehet a háttérben, azt mondták neki, hogy túl fiatal, és jöjjön vissza, ha rosszabbodik az állapota.

Az évek alatt a fiatal nő több mint tízszer tért vissza a kórházba, számos vizsgálaton esett át, köztük röntgenen és még kolonoszkópián is, miközben véres széklettel, szorongással és fáradtsággal küzdött. Azonban csak 2025 májusában, egy kontrollvizsgálaton mutatta ki, hogy a méhében több daganat is van.

Végül megkapta a szomorú hírt, miszerint harmadik stádiumú petefészekrákja van.

Évekig azt hittem, hogy megőrültem, még a barátaimtól is megkérdeztem, szerintük túlreagálom-e a tüneteimet. Ez teljesen felforgatta az életemet. Nem tudom kiverni a fejemből, hogy a rák megelőzhető lett volna

– mondta a manchesteri édesanya.

Bár prognózist nem kapott, Chelsea elmondta, hogy félti az életét, és attól tart, hogy nem fogja gyermekeit felnőni látni.

Nem tudom elhinni, hogy négy évbe telt, mire választ kaptam. Most nincs méhem, nincsenek petesejtjeim, és nincs hajam... Nem állok készen arra, hogy itthagyjam a két gyermekemet, a 13 éves Miát, a 11 éves Jordant és a páromat, a 41 éves Noelt.

Gyomorrontásszerű tünetekkel indult az egész

Chelsea először 2021 szeptemberében ment kórházba, miután hónapokig tartó gyomorrontásszerű tüneteket tapasztalt.

Nem gondoltam, hogy túl komoly dolog lenne. Az orvosok csak megtapogatták a hasamat, és közölték, hogy valószínűleg a menstruációm miatt van.

Azonban Chelsea tünetei rosszabbodtak, egy alkalommal például két hétig székrekedése volt, és még abban a hónapban ismét orvoshoz fordult, miután vért talált a székletében.

Még ekkor is azt hallottam, hogy ez a menstruációm miatt van, sőt, egyszer azt javasolták, változtassak az étrendemen, mert szerintük irritábilisbél-szindrómám van. Semmi, amit mondtak vagy felírtak, nem segített. Én pedig attól féltem, hogy rák, de nem is vizsgálták, mert fiatal voltam.

Négy év alatt Chelsea több mint tízszer járt vissza, miközben az orvosok továbbra is a menstruációra vagy diétára fogták a tüneteket, sőt, vérhígítót írtak fel neki, miután egy kis vérrögöt találtak a bal tüdejében.