Hátborzongató tünetek után szembesült az édesanya 5 éves lánya diagnózisával

Egy édesanya, aki azt hitte, ötéves kislányának csupán növekedési fájdalmai vannak, szívszorító diagnózissal szembesült. Bár a betegség felforgatta a család egész életét, pozitívan tekintenek a jövőbe.

A diagnózis teljesen felforgatta a család életét néhány hónap alatt (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Az ártatlan fájdalomból lesújtó diagnózis lett

A háromgyermekes édesanya, a 28 éves Madeleine Shipp elárulta, hogy mindaz, ami kislányával, Aubreyval történt, még most sem tűnik valóságosnak.

Az essexi édesanya, aki 31 éves párjával, Jamesszel él együtt, elmondta, hogy Aubrey, aki ma már hatéves, januárban kezdett panaszkodni lábfájdalmakra. Akkor azt hitték, hogy csupán növekedési fájdalomról vagy egy meghúzódott izomról lehet szó, de amikor később kiütések lepték el, majd vért hányt, a kislányt a chelmsfordi Broomfield Kórházba szállították.

Az ötéves kislányt ezt követően átszállították Londonba, a Great Ormond Street Kórházba (GOSH), ahol áprilisban akut limfoblasztos leukémiát (ALL) diagnosztizáltak nála, ami egy ritka rákfajta, amely a vért és a csontvelőt támadja meg. Azóta kemoterápián és immunterápián esett át, és most közeledik a második kemoterápiás ciklusának végéhez.

Anya és lánya életét is ugyanaz a kórház mentette meg

Madeleine, aki csecsemőként maga is kezelésben részesült a GOSH-ban, azt mondta, örökké hálás lesz a kórháznak, amiért megmentette őt és kislányát.

Én sem lennék itt, ha nem lett volna a GOSH… és Aubrey sem lenne itt nélküle

– mondta az anya.

A diagnózis előtt Madeleine szerint Aubrey egészséges gyerek volt, és szinte sosem betegedett le. Januárban kezdett panaszkodni a bal lábában érzett kellemetlenségre.

Elviszed az orvoshoz, fáj a lába, ötéves, tehát nő, igaz? Mindannyian azt hittük, hogy növekedési fájdalom. Ráadásul spárgázott az iskolában, szóval azt gondoltuk, meghúzta a lábát.

Kórházi vérvizsgálatra utalták, de édesanyja elmondta, hogy túl korai volt ahhoz, hogy a leukémiát kimutassák.

Nem mutatta a többi tünetet. Sok gyereknél jelentkezik fogyás, fáradtság, gyakori betegség, de Aubrey-nál ez nem volt.

Ezt követően áprilisban Aubrey hasa megduzzadt, háziorvosa pedig bélelzáródást diagnosztizált, hashajtót írt fel. Pár nappal később azonban a kislány tetőtől talpig kiütésekkel ébredt, így Madeleine kanyaróra gyanakodott. Bár azonnal értesítették a segélyhívót, a kislány még a hívás közben vért kezdett hányni.

A mentősök megérkeztek, és a Broomfield Kórházba rohantak velünk. Szerencsénk volt a diagnózissal, mivel éppen szolgálatban volt egy hematológus, aki azonnal gyanította, mi lehet a probléma.

Kezdetben Madeleine nem gondolt semmi rosszra, de amikor férjével együtt behívták őket egy másik szobába, rájött, hogy rossz hírek következnek.

Azt mondták: »Sajnálom, de a lányának rákja van, úgy tűnik, leukémia.«

Az orvosoknak először a fertőzéseket kellett megállítani, így a legjobb esélyek érdekében a GOSH-ba szállították át. Aubrey ezt követően vérátömlesztést, antibiotikumot és több kanült kapott, de valódi hősnek bizonyult. Ahogy állapota romlott, intubálni és altatni kellett, majd mentőautóval szállították át.