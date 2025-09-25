11 évig küzdött a rákkal a 14 éves kislány

Gyász: elhunyt a 14 éves leukémiás Zuza Beine, aki hároméves kora óta küzdött a rákkal. Történetét egy percig sem titkolta, sőt, „influenszerként” hívta fel mások figyelmét arra, hogy gyermekkori daganatos betegségek igenis léteznek. A kétmilliós követőtáborral rendelkező Zuza hősiesen küzdött 11 éven át, ám nem tudott végérvényesen felülkerekedni a betegségén: a rendkívül hosszú küzdelem végén legyőzte a rák.

Harcosként küzdött a rákkal a 14 éves lány, az 11 év után legyőzte őt (Fotó: Pexels – Képünk iIllusztráció!)

Összetört szívvel osztjuk meg veletek, hogy Zuza meghalt. Élete 14 évéből 11-et a könyörtelen rákkal élt, mégis teljesebben és hálásabban, mint a legtöbb ember. Az ő létezése örökre megváltoztatott minket, ahogy a halála is meg fog

– osztotta meg családja a gyászhírt a közösségi médiában.

Az élete tele volt szépséggel és szenvedéssel is. Minden vágya az volt, hogy normális, egészséges gyerek lehessen. Ami igazán széppé tette az életét, az az volt, ahogyan megtanult szembenézni a legnehezebb körülményekkel, de mégis teljes életet élt közben.

Küzdött a rákkal, de végül elvesztette a harcot

Halála előtt Zuza arról számolt be, olyan fájdalmai vannak, hogy már szinte járni sem tud. Ennek ellenére pozitív szemlélettel nézett a világra:

A rákdiagnózis arra tanított, hogy értékeljem a hétköznapi dolgokat is, amelyeket sok ember természetesnek vesz

– közölte egyik utolsó videójában a tinilány, akinek szavait a LadBible idézte.

Zuza megható posztjai és videói IDE kattintva érhetőek el.